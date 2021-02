Diana Șoșoacă are contul de Facebook blocat. Senatoarea se compară cu Trump

Senatoarea Diana Șoșoacă a anunțat că de azi dimineață are contul de Facebook blocat. Motivul pentru care a fost blocată, după cum spune controversata avocata, ar fi că i-a zis unei femei că are "o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește".

"Am contul blocat de azi dimineață, doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsă mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea", a declarat avocata.