Doina Pană vrea ca otrăvirea ei cu mercur să fie tratată de DIICOT ca infracțiune la siguranța națională

Fostul ministru Doina Pană spune că a cerut DIICOT să trateze presupusa sa otrăvire cu mercur drept infracțiune la siguranța națională. Pană a fost ministrul Apelor și Pădurilor în Guvernul Mihai Tudose, în 2017 - 2018. Ea s-a retras din Executiv în data de 4 ianuarie 2018.

Atunci, ea a acuzat că a fost otrăvită cu mercur. Luni, Pană a afirmat la Realitatea PLUS că a cerut anchetatorilor să schimbe încadrarea ca o infracțiune la siguranța națională, pentru că otrăvirea a avut loc în timp ce era ministru. Totodată, Doina Pană s-a plâns la televiziunea citată că investigația merge greu, din cauza pandemiei.

"Cercetarea este tot in rem (asupra faptei - n.red.), iar din motive de pandemie, ancheta a bătut pasul pe loc în ultimul an. Eu am mers pe ideea că sunt apărată de autoritățile statului, dar în momentul în care am observat anumite lucruri care nu mi-au plăcut, ca viteză de lucru și altele, nu vreau să dau detalii, atunci am făcut apel și la avocați, în urmă cu 3 luni.

Ei au descoperit că eu nu trebuie să am calitatea de persoană fizică în acest dosar, pentru că la ora respectivă eram ministru într-un domeniu care ține de securitatea națională. Atunci am cerut DIICOT, în perioada sărbătorilor de iarnă, schimbarea încadrării din grup infracțional organizat și tentativă de omor în infracțiune contra siguranței naționale", a declarat fostul ministru. Până acum, procurorii DIICOT nu s-au pronunțat, cererea fiind în analiză.