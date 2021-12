Țeapă la PSD: Guvernul mixt baga legea coplății iar social democratii preiau oalele sparte de Dragnea cu un cost electoral imens!

De la 1 ianuarie 2022 va intra în vigoare Ordonanța de urgență care introduce coplata in domeniul sanatatii si care aduce o privatizare mascata. Consecințele vor fi dramatice pentru mulți români. Această ordonanță a fost dată acum vreo doi ani, a fost amânată pentru ca a starnit valuri de proteste și acum va intra în vigoare "pe șest", pentru ca nimeni nu vorbeste de ea si despre impactul ei, care va fi unul foarte mare pentru omul de rând.

Vulnerabilitățiile acestei ordonanțe sunt următoarele: permiți unui sector să ia bani în plus față de ce ia de la CNAS, deci accesează fondurile CNAS, dar bani sunt în plus, comparativ cu sectorul public. Sistemul privat va sabota sistemul public de sănătate, ceea ce se va traduce printr-un jaf în buzunarele omului sărac. Avem deja medici care lucrează în ambele sectoare deodată (public si privat), ceea ce înseamnă mutarea bolnavilor de la stat la privat. Pentru ca la stat sunt liste de asteptare de luni de zile si pentru operatii, tratamente, analize etc. La privat lumea se va trezi că are de plătit 80.000 de lei, 100.000 de lei, sume importante, ceea ce clar va crea inechitate. Diferențele de bani la plată vor fi considerabile. Accesul la servicii va fi limitat.

Dacă guvernul ar fi urmărit interesul pacientului și nu profitul privaților putea fie proroga în continuare aplicarea coplății, fie modifica infama Ordonanță de Urgență dată de Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă în aprilie 2019 prin care coplata a fost introdusă. Doar că la fel ca și Guvernul Dăncilă, la fel ca și Guvernul Orban, ca și Guvernul Cîțu, nici Guvernul Ciucă nu urmărește interesul pacienților. Iar PSD va prelua oalele sparte de liberali, cu tiate ca ordonanta a fost data tot pe vremea cand erau ei la guvernare, dar in "regimul Dragnea", de care "regimul Ciolacu" doreste sa se debaraseze, dar nu face nimic!

Introducerea coplății se face prin două adăugiri propuse la două articole din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:

1.La articolul 230 alineatul (2), lit. e), care enumeră drepturile pe care le au asigurații ce beneficiază de pachetul de servicii de bază în spital se introduc câteva cuvinte, în final:

„e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru, cu excepția contribuției personale pe care aceștia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale" (Această coplată și modul de reglementare face, așadar, ca pachetul gratuit de servicii oferit în spital să nu mai fie neapărat gratuit.)