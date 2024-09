Foștii șoșocari se revoltă pe Amazoană și-i toarnă toate ingineriile: "S-au scos într-o singură seară, cu cardul, 500.000 lei!"

Diana Șoșoacă este contestată acum fervent de foști lideri ai partidului SOS România, care o acuză de „incultură juridică crasă", că a avut dintotdeauna înțelegeri politice, dar și de faptul că a dispus de banii partidului după bunul plac. Mai mulți președinți de filiale ai partidului au depus plângeri la DNA și DIICOT prin care reclamă posibile infracțiuni, precum falsul, uzul de fals, mita electorală și spălarea de bani.

În interviul acordat la Gândul Exclusiv, avocata Ingrid Alexandrescu, fost președinte al filialei S.O.S Argeș, și colega acesteia de partid, Amalia Bellantoni, fost președinte al S.O.S. Călărași, au dezvăluit jongleriile făcute cu banii partidului.

„În acest partid se spală bani prin anumite firme ale persoanei care este numită director de marketing politic digital, prin conturi de Revolut și prin conturile altor soți ai acestor persoane. (...)De asemenea, în acest partid există un grup infracțional organizat și cu vederea amenințării și incitării la ură, chiar amenințare cu moartea. Mie, personal, dacă mă credeți, în fiecare seară mi se face înmormântarea online de către membrii S.O.S", a mărturisit Amalia Bellantoni, fost președinte al S.O.S. Călărași într-o intervenție telefonică la Gândul Live.

Este, practic, un grup infracțional organizat și, bineînțeles, îi iau apărarea Dianei Iovanovici Șoșoacă ... Noi nu am știut de existența acestui plan până la acest moment, deși a colaborat cu ei de mult. Am constatat că totul era premeditat. Practic a avut planul împărțit în două etape. O etapă până la alegerile europarlamentare, când a pozat în persoana patriotă, corectă, cinstită, cu oameni corecți care n-au mai făcut politică, dar sunt nume reprezentative la nivel local. (...) La nivel local, aduna voturi pentru europarlamentare, iar din momentul în care s-au finalizat alegerile europarlamentare, nu ne-a mai cunoscut și a început să adreseze injurii și tot felul de obscenități pe grupul de comunicare, începând cu: «Fi-mi-ar scârbă de voi, n-ați făcut nimic»", a afirmat fosta lideră a partidului din județul Argeș, avocata Ingrid Alexandrescu.

Foștii șoșocari despre înțelegerile politice ale Dianei Șoșoacă: Mai juca un pic de teatru și mai joacă pentru alegerile prezidențiale

Aceasta spune că singurul scop al DianeiȘoșoacăera să devină europarlamentar, ulterior dorind să desființeze partidul.

„Într-adevăr, au existat zvonuri care s-au confirmat și între timp mi-au parvenit și probe din care rezultă că a existat o înțelegere conform căreia să obțină două locuri la europarlamentare, dar să nu se obțină niciun loc la alegerile de județ și nici în municipiile importante, în sensul de consiliul local sau primării, pentru că intenția ei era aceea de a desființa partidul ulterior, după ce câștigă postul de europarlamentar", a afirmat avocata Ingrid Alexandrescu, fost președinte al filialei S.O.S Argeș.

Aceasta o acuză pe Diana Șoșoacă de „incultură juridică crasă".

„Mai juca un pic de teatru și mai joacă pentru alegerile prezidențiale, să mai facă niște jocuri politice, să mai rupă din niște voturi ... Dacă înainte contau doar europarlamentarele, acum contează doar prezidențialele. Pentru că, mai nou, spune că ar trebui să dea un examen cu ea, un interviu cu ea despre așa-zisa cultură generală. Chiar vorbeam ieri cu colegii și ne întrebam ce ar putea ea să-i întrebe, în condițiile în care, ca avocat, se demonstrează că are o incultură juridică crasă și nu are în limbaj decât cinci cuvinte și vreo mie de înjurături. (...) Noi, ca și colegi de partid, noi, avocații, ne-am dat seama că nu este destul de inteligentă și nu are un bagaj juridic foarte mare", a subliniat Ingrid Alexandrescu.

Banii partidului, la dispoziția neîngrădită a Dianei Șoșoacă?

Fosta președintă a filialei S.O.S Argeș a adăugat că momentul în care s-a retras a fost acela în care nu a mai putut suporta jignirile venite din partea Dianei Șoșoacă. Mai mult, susține avocata din Argeș, nu exista în partid o evidență clară a banilor, cu atât mai mult cu cât au existat multe donații de la românii din diaspora, iar lidera partidului nu dădea nicio explicație privind cheltuirea banilor.

„Am constatat că nu exista contabilitate. Există un cont al partidului, cardul partidului se află la doamna Diana Iovanovi Șoșoacă, este singura care are la purtător, este singura care are acces la bani. Contabili s-au schimbat o grămadă, după cum vedeți și după cum ne confirmă instituțiile statului, și AEP-ul și ANAF-ul, evidențe contabile nu sunt depuse. Am constatat că nu are nici comisie financiară, nici trezorier, nu ne-a dat nicio dare de seamă. (...) Din dovezile depuse la dosar, la DNA, cel puțin din ce am avut ... ca primă fază, s-au scos în trei tranșe, într-o singură seară, cu cardul, 500.000 de lei. Deci aproximativ 100.000 de euro, mai adunați dumneavoastră, din ce susțin celelalte persoane care au depus plângeri și care vor mai depune, banii depuși pentru victimele de la Crevedia. Mai sunt două tranșe a 145.000 de lei și una de plus 197.000 de lei, plus 145.000 de la Garanti Bank", a punctat avocata Ingrid Alexandrescu la Gândul Exclusiv.