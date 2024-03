Gabriela Firea vine cu un mesaj furibund după ce Marcel Ciolacu nu a ales-o candidat la Primăria Capitalei: "Nu a luptat suficient pentru mine. Pot bănui de ce"

Premierul Marcel Ciolacu, a declarat, joi, în fața jurnaliștilor că în cazul unei candidaturi comune PSD-PNL la Primăria Capitalei, Gabriela Firea nu se află pe lista coaliției.

Acesta a adăugat că fostul ministru al Familiei va fi candidatul PSD pentru Primăria Generală, doar dacă PSD și PNL merg separat la alegeri. Declarațiile primului ministru au nemulțumit-o, însă, pe Gabriela Firea, care, după îndelungate așteptări, era convinsă că va fi aleasa PSD pentru alegerile locale de pe 9 iunie. Sondajele comandate pentru Primăria Capitalei îi clasează pe primele locuri pe, Cristian Popescu Piedone, cu 35-37% din voturi și pe Nicușor Dan, cu 29-31% din voturi, care, potrivit surselor guvernamentale, ar fi dat peste cap planurile coaliției de guvernare. Marcel Ciolacu a mai menționat că nici PSD, nici PNL nu susțin candidatura lui Cristian Popescu Piedone. Gabriela Firea a vorbit despre dezamăgirea pe care o simte în urma deciziilor luate pe ultima sută de metri de guvernanți:

"Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la Bucureşti, fiind candidatul cel mai bine plasat în toate sondaje, urmând ca sectoarele să fie împărțite. Am fost la nenumārate şedințe interne de partid şi ale Coaliției în care aceasta a fost discuția cât se poate de serioasă. A urmat o răzgândire motivată de hate-ul pe care l-aş putea stârni, în rândul electoratului de aşa-numit de dreapta. Consider că este doar un pretext. Orice politician cu notorietate mare şi intenție substanțială de vot are și simpatie, şi antipatie. Din motive politice, se pare că se caută orice variantă, numai să nu fiu eu candidat. Chiar cu riscul de a rămâne actualul primar în funcție. Sunt dezamăgită pentru că o decizie simplă şi care ar fi pus capăt coşmarului din Capitală s-a transformat într-un circ. Nu cred că Marcel Ciolacua luptat suficient pentru candidatura mea. Nu cunosc motivul. Pot doar bănui..."