Guvernul Orban face o nouă nedreptate copiilor

Începând cu anul școlar 2020-2021, guvernul urma să finanțeze programul "Școala după școală" pentru preșcolarii și elevii de până în clasa a IV-a, inclusiv, prin acordarea de tichete educaționale în valoare de 400 lei lunar/copil.

Măsura a fost propusă ca proiect de lege de vicepremierul Raluca Turcan, înainte ca PNL să ajungă la guvernare și adoptată de Parlament, iar apoi promulgată de președinte. Odată ajunși la guvernare, liberalii vor să taie la jumătate valoarea tichetelor pentru următorii doi ani școlari și să restrângă categoria copiilor care le primesc. Practic, odată ajunși la guvernare liberalii constată că măsura propusă de ei nu este sustenabilă. Marcel Ciolacu, liderul PSD, a avut o reacție foarte dură la demersul liberalilor:

"Nu este o zi veselă pentru noi, după bâlbâielile cu deschiderea şcolilor. Astăzi am aflat că un proiect de lege cu tichete pentru copii, iniţiat de doamna Turcan când era în opoziţie, este tăiat de doamna Turcan care acum este vicepremier. După ce nu am găsit bani pentru alocaţii, banii i-am alocat în contul la dispoziţia primului ministru pentru mită. După ce nu am găsit soluţiile necesare şi nu s-au înţeles pe comisionul pentru măştile care trebuia să ajungă la copii, acum trebuie să îndreptăm în Parlament această nouă nedreptate copiilor" - a declarat președintele PSD într-o conferinţă de presă.

Această eroare a PNL este doar una din multele greșeli făcute de PNL în relația cu elevii și profesorii. În ultimele 9 luni, guvernul Orban a refuzat să majoreze salariile profesorilor, deși aceștia se află acum în prima linie, nu a putut cumpăra la timp tablete pentru începrea școlii și a fost complet lipsit de eficiență și strategie la deschiderea anului școlar. Este evident că Orban se concentrează doar pe alegeri, dar fix genul acesta de gafe vor duce la înfrângerea PNL.