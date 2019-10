Guvernul Orban se voteaza abia peste o saptamana. Calendarul rapid a cazut la vot

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, azi, ca votul de investire pentru Guvernul Orban sa fie dat luni, peste o saptamana. Maine si miercuri ministrii propusi vor fi audiati in comisiile de specialitate.

Premierul desemnat Ludovic Orban si-ar fi dorit ca maine sa se faca audierile ministrilor in comisiile de specialitate, iar miercuri sa aiba loc votul de investire. Propunerea sa, prezentata in Parlament, nu a fost insa acceptata de BPR. Intre timp, liberalii continua negocierile in vederea sustinerii Guvernului Orban. Pana acum, ei se bazeaza pe voturile USR si PMP si ale minoritatilor. Azi vor anunta, in mod oficial, decizia luata si cei din ALDE, ProRomania si UDMR.

Liderul ALDE a spus insa saptamana trecuta, dupa negocierile cu Orban, ca ii va sprijini guvernul, Ponta a anuntat ca nu va face acest lucru, iar Kelemen Hunor a declarat ca deocamdata UDMR nu a luat o decizie finala, insa "sansele sunt foarte bune".

Senatorul social-democrat Paul Stanescu considera ca Guvernul Orban trebuie investit, dar spune ca va vota potrivit deciziei care va fi luata in PSD. "Cred ca impreuna, in Comitetul Executiv National, intr-un for de conducere, trebuie sa luam o decizie. Ceea ce e foarte important, si pentru mine ca om politic e foarte important, si ca cetatean al acestei tari, ca acest guvern trebuie investit. E vorba de tara noastra, de Romania, si Romania trebuie sa aiba un guvern stabil", a explicat el.

"Audierile ministrilor vor fi marti si miercuri, de dimineata de la 9:00 pana seara. Am cautat sa evitam incalecarea mai multor comisii. Pentru luni s-a decis in unanimitate, ca la ora 14:00 sa aiba loc sedintele reunite pentru investitura Guvernului", a anuntat Teodor Melescanu, presedintele Senatului.

Calendarul de investire a Guvernului, propus de Orban, a picat la vot in sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului.

Intre timp, PSD, prin vocea premierului demis Viorica Dancila, continua sa atace ministrii propusi in Guvernul Orban, precum si programul de guvernare al PNL. "Programul de guvernare, anuntat de premierul desemnat, este axat pe austeritate, fie ca inseamna inghetarea pensiilor, concedieri in sistemul bugetar si taieri de salarii ori lipsa de solutii in domenii prioritare, precum sanatatea, educatia si infrastructura. Este un program de guvernare lipsit de viziune si de coerenta. Totodata, lista ministrilor nominalizati denota improvizatie, iar numarul mic al femeilor din Guvern arata lipsa de preocupare pentru egalitatea de gen", a spus luni Dancila.

Ludovic Orban a prezentat in Parlament o propunere de investire rapida a noului guvern: "Am prezentat argumentele si am propus ca marti sa aiba loc audierea ministrilor si miercuri votul in plen. Am facut un documentar privind investirile guvernelor dupa 1989 si voi prezenta prioritatile si problemele grave pe care nu le poate rezolva decat un guvern investit pentru a-i face pe parlamentari sa inteleaga ca reprezinta o urgenta investirea Guvernului", a spus Orban.