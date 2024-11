Întâlnire de taină între Ludovic Orban și Traian Băsescu, înaintea retragerii surpriză

Prezent în cadrul dezbaterii Digi 24, Ludovic Orban a fost întrebat dacă, în cursul zilei, la ora 11.00, s-a întâlnit cu fostul președinte Traian Băsescu. Orban nu a vrut să confirme întâlnirea, dar a ținut să spună că a avut mai multe discuții de-a lungul acestei campanii cu fostul președinte.

"Cu cine mă întâlnesc eu, este problema mea, nu o să dau explicații pentru oamenii cu care mă întâlnesc. Faptul că m-am retras din cursă este o decizie logică, pentru că în această situație ne-a adus mafia PSD-PNL. Chiar dacă rămâneam în cursă și scoteam un rezultat bun, tot nu reușeam să oprim mafia PSD-PNL. Cu siguranță de-a lungul acestei campanii am discutat cu Traian Băsescu. Am discutat despre evoluția campaniei, despre cea mai bună strategie pentru a opri PSD să preia toată România.", a spus Ludovic Orban, întrebat dacă s-a văzut cu Traian Băsescu.

„Dați-mi voie să fac un anunț. Astăzi, împreună cu colegii mei am luat o decizie pe care o consider necesară şi indispensabilă pentru sănătatea democraţiei din România. Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat decizia să continuăm campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, dar această campanie să fie pentru susţinerea candidatului Elena Lasconi. Mă retrag", a spus Ludovic Orban, în debutul dezbaterii, după care a îmbrățișat-o pe Lasconi și a plecat de pe scenă.