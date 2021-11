Iohannis "Gură de Aur": După ce spus ca "a oprit pandemia" si au urmat mii de decese, acum a zis ca "a terminat criza politică!" Vine suspendarea? Sau anticipatele?

Guvernul Ciucă are mari sanse sa se facă praf si pulbere după ce Klaus Iohannis a anuntat: "Criză politică s-a terminat!" Reamintim publicului ca acelasi Iohannis declara in iunie 2021: "Noi, practic, am oprit Pandemia!"

După trei luni de la anuntul lui Iohannis cu pandemia a urmat prapădul - valul 4, cu mii de morti pe saptamana, in primul rand pentru ca presedintele si premierul Florin Cîțu s-au relaxat de tot, preocupati doar de Congresul PNL, lasand spitalele fara medicamente."Guvernul Meu" s-a dovedit a fi cel mai prost din istoria "all-time" a României, iar Iohannis cel mai incompetent presedinte "ever"!

Sa nu uitam ca tot Iohannis a mai spus ca "Am invins PSD!" Dar, la cateva luni, in alegerile din decembrie 2020, PSD a avut scorul cel mai bun electoral, castigand practic scrutinul. In continuare, chiar daca Iohannis a incalcat Constitutia si nu a desemnat premier din randul castigatorilor, la nici un an s-a dovedit ca a învins atat de bine PSD incat acum este la guvernare si are portofoliile celor mai importante ministere.

Si exemplele pot continua in orice domeniu, oriunde a spus Iohannis ca s-a rezolvat ceva, la scurt timp acel "sector" a bubuit, declansand dezastrul. Ca atare, faptul ca Iohannis a spus acum ca a "oprit criza politica" e un semn ca intr-un interval cuprins intre 3 si 6 luni (asta e media matematica a predictiilor prezidentiale) se va duce de râpă uniunea PNL-PSD, iar cutremurul generat de criza politica va fi de o magnitudine uriasă, probabil va duce la alegeri anticipate sau la suspendarea si demiterea, mai apoi - prin referendum -, a presedintelui.