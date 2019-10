Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru funcția de premier al României

Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marţi pe liderul PNL, Ludovic Orban, în funcţia de prim-ministru.

Conform art. 103, alin. 2 din Constituţie, în termen de 10 zile de la desemnare, premierul nominalizat trebuie să întocmească lista cu membrii Cabinetului şi programul de guvernare şi să le trimită pentru dezbatere Camerei Deputaţilor şi Senatului.

"După consultările cu partidele politice parlamentare şi formaţiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o şi după prima rundă de consultări: că se conturează un guvern în jurul PNL. (...) Personal, cred că alegerile anticipate sunt o soluţie, dar nu acum cu Guvernul Dăncilă interimar. Fiecare zi în plus cu acest guvern eşuat este o zi pierdută pentru România. (...) Aşadar am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, preşedintele PNL, preşedintele celui mai mare partid din Opoziţie, promotorul principal al moţiunii de cenzură. Aşa este democratic corect, aşa se va întâmpla", a declarat şeful statului, la Palatul Cotroceni.

Sinteza declarațiilor șefului statului:

- Acum puține zile a trecut moțiunea de cenzura și a căzut guvernul PSD. Este foarte bine, fiindcă PSD a avut 3 guverne care au dounat României. Acest lucru a fost constatat de toate partidele de opoziție și în acest fel a fost posibilă moțiunea de cenzură care a fost un real succes.

- După consultările cu formațiunile politice parlamentare, am tras concluzia că se conturează un Guvern în jurul PNL. PNL a fost singurul partid care a venit la consultări și a spus direct că își asumă guvernarea în această perioadă de tranziție.

- Am decis să desemnez următorul prim ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, președintele PNL, al celui mai mare partid din opoziție. Așa este democratic corect.

- În continuare sper ca toți actorii politici să înteleagă că suntem în criză politică. Cred că trebuie instalat urgent noul Guvern. Organizarea alegerilor prezidentiale, elaborarea proiectului de buget, închiderea bugetului pe 2019 și multe altele, le aștept de la guvernul Orban.

- Am discutat mult în zilele care au trecut despre ce trebuie să facă guvernul, situația nu va fi simplă de loc și va fi destul de greu de negociat proiecte legislative complicate, plecum legea bugetului pentru 2020.

- Am toată încrederea că domnul Orban se va ocupa de toate aceste chestiuni și în acest sens îi dau cuvântul.

Premierul desemnat Ludovic Orban:

- Mulțumesc pentru încrederea acordată, garantez că voi pune toată experiența de care dispun, în slujba serviciului public.

- În acest moment românii se uită cu speranță și încredere. Vom da românilor cinste, competeță, dedicare și soluții pentru marile probleme cu care se confruntă românii.

- Priorități: refacerea echilibrului macroeconomic, restructurarea amplă a aparatului guvernamental, digitalizarea administrației pentru a crește calitatea serviciilor, acordarea unei atenții serioase asupra tuturor obiectivelor de investiții din infrastructura de transport, dar și în celelalte domenii publice.

- Consolidarea statutului României în Uniunea Europeană și respectarea tuturor rigorilor statului de drept și asigurarea independenței justiției.

- Sunt convins că vom găsi discernământ și interes pentru servirea cetățeanului în discuțiile din viitor, pentru orice zi în plus înseamnă menținerea guvernului Dăncilă la putere.

Luni și marți, liderii partidelor parlamentare au fost la consultări la Palatul Cotroceni cu șeful statului, unde și-au expus opiniile față de susținerea unui Guvern în jurul Partidului Național Liberal.