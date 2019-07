Liviu Plesoianu este hotarat sa candideze: Eu nu am de gand sa ma las modelat de NIMENI!

Deputatul Liviu Plesoianu nu renunta si e decis sa candideze la alegerile prezidentiale si sustine ca nu este dispus sa renunte la visul sau, motivand ca merita romanii sa aiba la vot alternativa uman-sanatoasa oferita de cineva care se incapataneaza sa nu faca jocul nimanui.

"Procente, calcule, gandiri, razgandiri, tabere... Pierdem esentialul! Pe mine nu ma intereseaza nimic din toate astea. Ma intereseaza doar ca Romania sa nu mai fie majordomul nimanui, ca tara noastra sa se regaseasca pe sine si ca romanii sa aiba la vot alternativa uman-sanatoasa oferita de cineva care se incapataneaza sa nu faca jocul NIMANUI! Eu nu am de gand sa ma las modelat de NIMENI!

Cel mai mare curaj este acela de a-ti asuma public libertatea interioara, acela de a fi un om autentic intr-o mare de surogate. Voi candida, asa cum am spus. Eu nu ma razgandesc din trei in trei luni, cum fac altii... Fie sa FIM, oameni LIBERI! Si ne-OM numara in cateva luni...", scrie Liviu Plesoianu pe Facebook.