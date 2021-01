Ludovic Orban nu demisioneaza de la conducerea PNL: "Orice am de discutat discut in partid. Pana la congres eu sunt presedinte!"

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, 19 ianuarie, ca nu va demisiona de la conducerea partidului si a subliniat ca "nu va polemiza in public cu colegii de partid".

"Nu am obiceiul sa polemizez cu colegii mei de partid in public. In calitate de presedinte al Partidului National Liberal obligatia mea este sa asigur coeziunea partidului, obligatia mea este sa particip la asigurarea unitatii si eficientei in guvernarea de coalitie. Cred ca cetatenii romani asteapta de la noi solutii pentru rezolvarea problemelor. Orice am de discutat discut in interiorul partidului liberal. Presedintele partidului liberal este ales de congres, PNL a avut un congres in iunie 2017 si va avea inca unul in acest an. Pana atunci eu sunt presedinte. Daca ma voi hotara sa candidez pentru un nou mandat voi anunta public acest lucru. Cred ca orice problema trebuie discutata in forurile statuare ale PNL si acolo discut cu colegii mei, nu in spatiul public", a declarat Ludovic Orban dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID.

Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, l-a criticat pe liderul liberalilor, Ludovic Orban: "Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Noi nu am avut, nici eu, nici Robert Sighiartau, nici Iulian Dumitrescu, nici Mircea Hava, nici Raluca Turcan, Florin Roman, Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Emil Boc, nu am avut niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii. (...) Cu exceptia unui singur om, toti premierii care au ajuns la Palatul Victoria au iesit de acolo trancaniti la cap. Au iesit de acolo cu capul umflat. Ludovic Orban, din pacate, in loc sa intre acolo si sa ramana omul care a fost, la randul lui i s-a umflat capul. Si-a inchipuit ca e cainele alfa, lupul alfa, omul fara de care Romania nu merge inainte, el le stie pe toate. Sa ne intelegem. El nu e un om rau. El e un premier care a fost bun intr-o perioada infioratoare pentru Romania. Eu ii contest modul in care a condus si modul in care a fost discretionar in decizii. El nu a consultat partidul cand a vorbit despre un ministru. A venit cu o lista pe care a supus-o votului", a spus Rares Bogdan.