Miting PSD: Zeci de mii de oameni prezenti in Piata Unirii! Declaratie Liviu Dragnea: "Klaus Iohannis vrea sa provoace batai de strada"

Liviu Dragnea a ajuns in Piata Unirii unde a facut si o ''baie de multime''. Alaturi de Dragnea mai sunt prezenti si Codrin Stefanescu, secretarul general PSD, Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt si Lia Olguta Vasilescu. Liviu Dragnea a intrat pe scena:

''Am ascultat versurile. Va spun din tot sufletul, cata nevoie avem de versurile acestea. Aici in Moldova, suntem aproape de Putna, Vaslui, Ramnic, Sucevita, Podu Inalt. Ctitoriile si bataliile domnului Stefan sunt peste tot in jurul nostru. Dragii mei, vad ca suntem multi, mai multi decat si-au inchipuit unii ca putem fii. Salut aici, din Iasi, pe toti copii Moldovei, pe urmasii acelor oameni drepti si curajosi, oameni care ne-au invatat ce inseamna dreptatea, patriootismul. Este nevoie, Romania are nevoie de ceea ce a pierdut in timpul regimului Baescu si Iohannis. Avem cu totii nevoie de o patrie, pentru ca tara noastra a uitat sa mai fie o patrie. Basescu si Iohannis i-au smutit pe oameni unul impotriva altuia. I-au facut pe romani sa creada ca trebuie sa lupte intre ei. Romanii nu sunt de doua feluri, unii buni si altii rai. Nimeni nu are dreptul sa ii invrajbeasca. Ei nu inteleg ca romanii sunt egali, sunt liberi sunt suverani. Avem cu totii aceealeasi drepturi. Moldovenii, Ardelenii, Muntenii, Oltenii, Banatenii, etc. Trebuie sa le-o spunem raspicat: Asta e prima lectie de patriotism: Patria inseamna pace, nu razboi, poporul inseamna unitate, nu dezbinare. Patriotismul inseamna constiinta nu case dobandite fraudulos. Stefan cel Mare a luptat in 47 de batalii, dar a facut asta pentru ca a iubit pacea. Este cel mai important lucru. Trebuie sa ne straduim sa invatam cum trebuie sa cautam pacea sociala, politica, economica. Cand e pace societatea functioneaza, economia functioneaza, oamenii zambesc. PSD-ul a cautat-o mereu. Am guvernat in spiritul ei. Din acest motiv, unii derbedei umbla aici pe langa scena. Inseamna ca felul nostru de a guverna a fost hotarat de romani. Romanii apreciaza ce facem noi. Ajutam tinerii care calatoresc, ii ajutam si pe tinerii care nu lucreaza, daca isi doresc sa munceasca. Obtinem productii record la Floarea Soarelui, Porumb. Ajutam pe cei care vor sa isi deschida afaceri, prin Stard Up Nation. Sprijinim capitalul romanesc care a fost distrus. Incurajam producatorii romani, dar ii tratam cu respect pe cei straini. Crestem veniturile romanilor. Depasim tari ca Grecia si Portugalia la cifra de afaceri. Cladim un viitor mai bun, lucram in folosul romanilor. Incercam sa o facem in pace, nu putem. Am fost lasati sa ne vedem de munca noastra? Am fost lasati sa ducem la bun sfarsit programul de guvenrale? Slugile lui ne blocheaza, blocheaza economia. Acest drept si aceasta obligatie ne-au fost dati de poporul roman. Nu le pasa. Iohannis si slugile lui blocheaza Romania in scop personal. Daca Iohannis si a-i lui blocheaza Romania in numele unor interese straine, inseamna ca o tara intreaga este tradata. Ziua Europei este o zi pe care sa o cinstim pentru ca Europa este noua noastra casa. Occidentul ne-a ajutat, ne-a deprins cu civilizatia si ii suntem datorati. Dar, aceasta datorie trebuie sa o platim in moneda potrivita. Nu vreau sa platim aceasta datorie altfel. Suntem un stat suveran, o natiune independenta si care datoreaza europei multe. Trebuie sa nu uitam de demnitatea, mandria acestui popor. Astazi sarbatorim ziua independentei. Astazi este ziua pacii, acea pace dupa care tanjesc popoarele. Acea pace pentru care exista dorinta in cea mai mare parte in fiecare popor. Acea pace pentru care au murit milioane de oameni. Pacea tine de natura de linistea interna a unei natiuni. In acelasi timp, e linistea de care romanii au nevoie, de siguranta pe care PSD-ul le-o ofera romanilor. In 1877, Mihai Kogalniceanu a rostit: Suntem o natiune libera si independenta- de atunci si pana astazi, am fost o natiune independenta, si va intreb: De ce sa nu ramanem asa, o natiune respectata in Europa si oriunde in lume? Noi vom trimite in parlamentul euroipean romani patrioti. Vom trimite oameni care stiu si care vor sa lupte pentru tara lor. Jocul de deifaimare a proprei tari trebuie sa ia sfarsit. Lista noastra, acesti oameni, sunt oameni hotarati, tineri si plini de energie si curaj. Avem candidati curajosi'. Nu am de gand sa renunt, nu am de gand sa dau inapoi. Noi suntem un partid prea mare pentru planurile pe care ei le au cu aceasta tara. Democratia nu le permite sa se joace cu guvernele, asa cum vor ei. Ei vor sa faramiteze toate partidele mari, noi suntem cei care guvernam pentru romani, aducem mai multi bani in buzunarele romanilor. Cata vreme noi avem succes in guvernare, ei nu au sanse sa ne bata democratic si de aceea se folosesc de procurori, si de campanii mincinoase in presa. Ce ramane la capatul acestui razboi? PSD care face, Iohannis care sta! PSD care guvenreaza si opozitia care blocheaza? PSD care mareste pensii si salarii, sau Iohannis care stagneaza? PSD care vrea pacea, sau Iohannis care vrea razboi? Un PSD care ofera? Iohannsi care se pregateste sa ia inapoi. Sa fiti mandri de intentiile si rezultatele noastre! Toate au fost facute cu bunacredinta. Am demonstrat ca stim, putem si vrem. Noi am putut demonstra ca putem. Asa cum am reusit in tara, asa vom reusi si in afara ei. Va chem la vot sa aparam salariile marite, sa aparam locurile de munca si dezvoltarea tarii. Va chem pe toti la vot. Va multumesc si Doamne Ajuta'' a declarat Liviu Dragnea

In acest moment, in Piata Unirii s-ar afla 40.000 de oameni. ''Salutari Europa! Ce bucurie si onoare e ca ma aflu aici cu voi. Eu sunt pe jumatate moldoveanca. Scoala am facut-o in Iasi, mama mea este din Iasi, am locuit in Dacia si cred ca nu exista un cartier in Iasi in care sa nu am o ruda. Suntem la fel si va cunosc la fel de bine. Iubesc felul in care Il iubiti pe Dumnezeu. Iubesc tot din acest loc. Va cunosc foarte bine. Stiu ca in acesti ani ati suferit din cauza acestor oameni care nu au avut nici Dumnezeu si nici dragoste de tara. Oameni care au incercat sa va dezbine. Acum ma uit cat de multi sunteti, cat de frumosi sunteti. Nu au reusit sa va dezbine. Eu stiu ca, pe cat sunteti de buni, pe cat sunteti de blanzi si de loiali si solidari. Si daca ati tacut pana acum, va veni ziua in care va veti razbuna, dar nu cu jigniri ci prin mers la vot. Pe 26 mai se ridica Moldova toata.'' a declarat Carmen Avram

''Asta este forta PSD. Voi sunteti PSD. Datorita voua PSD-ul a avut forta si inteligenta de a aduce Romania in UE si NATO. Un parcurs european al Romaniei ireversibil. Asiguram un trai mai bun pentru fiecare roman. Avem cel mai bun program de guvernare. Avem un om care isi iubeste tara, presedintele nostru, Liviu Dragnea. PSD a realizat cea mai mare majorare de pensii si salarii din istoria Romaniei. PSD vrea ca salariile noastre sa fie egale cu cele din Romania. PNL, USR vor sa desfiinteze salariul minim. Am primit o scrisoare care cei care astazi sunt consilieri ai lui Iohannis si mi-au spus ca o crestere a salariului minim nu este decat o masura antisociala si antieconomica. Noi vom creste salariile. Echipa de europarlamentari este compusa din oameni care isi iubesc tara. PNL si USR au fost singurii care au votat impotriva tarii. '' a declarat Rovana Plumb.

"Pana acum au fost niste jupani ai estului. Unde era Gigi Flutur, omule de casa al lui Basescu, cand se inchideau spitale? Omora pasarile in numele unei gripe aviare pe care o trata cu apa chioara. Ia-ti auzit pe Sica Mandolina si corabia lui de nebuni ce vorbeau. Soarele in Moldova a aparut in 2013 cand un roman a implementat PNDL. Prin acest program nepartinitor a crescut calitatea vietii. Impreuna cu Liviu Dragnea am deschis la Bacau o sector de radioterapie. Guvernul PSD a alocat cea mai mare suma din istoria României pe sanatate ", a spus Dragos Benea.