Neașteptata Ramona Chiriac, delegata Comisiei Europene si simpatizanta de dreapta-germană, ar putea candida pentru PSD la europarlamentare

Conform unor surse institutionale, Ramona Chiriac, sefa Delegatiei Comisiei Europene in Romania, ar face demersuri serioase pentru inscrierea sa pe lista candidatilor PSD la alegerile europene, prevazute in data de 6-9 iunie 2024.

Numita in actuala functie in mod neasteptat iunie 2021 dupa un interimat de doi ani asigurat de predecesorul sau, Ramona Chiriac a fost consulul general al Romaniei la Munchen, fiind cunoscuta mediului bavarez pentru apropierea sa de partidele de dreapta din Germania si din landul Bavaria (CSU si CDU), precum si de diversele entitati de lobby sprijinite de acestea. Eventuala sa inscriere pe lista social-democratilor ar fi starnit controverse serioase in cadrul partidului cu privire la orientarea politica manifestata de aceasta, precum si la lobby-ul ce s-ar afla in spatele candidaturii sale.