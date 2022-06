Nicolae Ciucă dă de înțeles că n-a vrut să-i supere pe benzinari: 50 de bani, atât își poate permite România

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că decizia de reducere cu 50 de bani a preţului carburanţilor a fost luată după o analiză a specialiştilor şi că a considerat necesar să existe o abordare echitabilă pentru toţi jucătorii din domeniu. În plus, premierul a precizat că s-a căutat o soluţie pe care România şi-o permite.

Nicolae Ciucă a declarat că reducerea de 50 de bani pe litru la carburanţi se va putea vedea pe bonul fiscal. "În analiza care s-a făcut la nivelul specialiştilor, am putut să luăm această decizie ca începând cu 1 iulie pe o perioadă de 3 luni de zile să asigurăm o reducere a preţului la pompă cu 50 de bani şi chestiunea aceasta se va vedea direct pe bonul fiscal. Deducerea se va vedea pe bonul fiscal, fără să fie nevoie de alte artificii birocratice. Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Energiei, au identificat mecanismele necesare. Ele urmează să fie puse în practică procedural, astfel încât printr-un act normativ emis la nivelul Guvernului să putem să şi reglementăm decizia pe care am luat-o astăzi", a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a declarat că s-a ajuns la concluzia că este nevoie de o măsură echitabilă pentru toată lumea. "Am considerat că este necesar să avem o abordare cât se poate de echitabilă faţă de toţi jucătorii în domeniu şi am ajuns la o concluzie clară că este nevoie de o măsură cât se poate de echitabilă şi de o măsură prin care să protejăm cetăţenii, să protejăm economia şi, de asemenea, să putem să luăm o măsură pe care ne-o permitem, pentru că aici discutăm de o serie întreagă de crize care afectează atât cetăţenii, care afectează economia, care afectează viaţa noastră de zi cu zi şi pe care Guvernul trebuie să le gestioneze şi să ia măsuri", a declarat Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul a explicat că în decizia luată s-a ţinut cont şi de exemplele din alte ţări. "Am ţinut cont şi de exemplele şi modelele care au fost aplicate în alte ţări. Astăzi este nevoie de măsuri echilibrate şi putem să vedem în ţările vecine ce se întâmplă atunci când intervii brusc cu măsuri care produc efecte nedorite în economia acestei activităţi specifice de asigurare a produselor petroliere. Şi fiind vorba de o piaţă liberă, ştim cu toţii că există şi o reacţie a pieţei. (...) Cred că mai important decât orice în momentul de faţă este să asigurăm stabilitatea şi să asigurăm echilibrul din toate punctele de vedere. O abordare politicianistă în astfel de situaţii este total neproductivă şi nu cred că cetăţenii români merită să fie păcăliţi să li se inducă aşteptări care ulterior să nu se întâmple. Am preferat de fiecare dată să vorbesc mai puţin, să apar mai puţin în expunerea aceasta media şi să fac ceea ce am de făcut pentru că o astfel de situaţie se gestionează cu foarte mult discernământ, cu foarte mult efort de echipă şi cu oameni care înţeleg cu adevărat care este situaţia", a declarat Ciucă.