Nicușor Dan întoarce spatele USR cu patru zile înainte de alegeri: "Opțiunea mea pentru votul de duminică e PNL"

​Nicușor Dan se așază în dreapta lui Ludovic Orban și anunță că va vota cu PNL la alegerile de duminică. „Opțiunea mea pentru votul de duminică e PNL. Consider că un Guvern PNL puternic e cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestitatea, că PNL e varianta cea mai bună pentru România azi", a spus Nicușor Dan.

Primarul general, care în campanie a fost susținut de USR și de liberali, a comentat că PNL are cel mai solid program de guvernare și cea mai bună propunere de prim-ministru, Ludovic Orban. „E o persoană de încredere, care-și ține cuvântul, o persoană loială oamenilor, o persoană cu anvergură. este preocupat de soluție la probleme. Sub conducerea lui Ludovic Orban, PNL a dovedit că are maturitatea să se sacrifice pentru mize mai înalte", a mai spus el.

Nicușor Dan a precizat că are o relație bună cu el și e convins că va face alături de liberali lucrurile pe care și le-a propus ca primar general. „Nu spun nicidecum că clasa politică e minunată. Spun un lucru de foarte mult bun simt: avem alegeri importante, avem o uriașă oportunitate de dezvoltare și bunăstare și partidul cel mai pregătit să fructifice această oportunitate este PNL", a mai spus el, îndemnându-i pe bucureșteni să iasă la vot.