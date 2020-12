Noutati de la negocierile PNL-USR: Cum se împart primele funcţii în stat dupa o alta runda de discutii

Efectele pandemiei COVID-19 se vad din plin in domeniul transplantului de organe, activitate care a fost restransa in 2020. Refuzurile venite din partea familiilor, cu care discutiile pentru obtinerea acordului de prelevare de organe s-au purtat in fata spitalului, sectiile de ATI suprasolicitate, testarile repetate PCR in cazul donatorilor sunt doar cateva dintre lucrurile care au facut ca, la final de an, Romania sa aiba putin peste 60 de donatori de organe.