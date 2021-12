O noapte a fost prea puțin! Geoană se cere preșdinte sau "Mihaela - dragostea mea!"

O noapte - atât a fost Mircea Geoană președinte al României. Visul frumos s-a spulberat dimineață, la finalizarea numărării voturilor. Traian Basescu a cistigat alegerile prezidentiale cu un scor de 50,33%, în timp ce Mircea Geoana a obtinut 49,66% din voturi, arătau datele oficiale din 2009.

Acum, la 12 ani distanță, după celebra adresare "Mihaela, dragostea mea!", Mircea Geoană e pregătit să intre din nou în cursa pentru președinția României. "Nu știu încă. Marele avantaj apropo de manivela care te reintroduce în joc, că ăsta este adevărul și e un lucru adevărat și îl apreciez. Sunt conștient că viața mi-a dat o nouă șansă, mi-a oferit o gură de oxigen într-un moment când eram într-o zonă mai puțin activă.

Nu știu ce am să fac. Știu un singur lucru, că am luxul să fac ceea ce îmi doresc să fac. Este situația incredibil de bună în care pot să fac asta. Nu știu ce se va întâmpla în 2024, nu m-am gândit, pentru că automat dacă te gândești, te rebobinezi în politică, iar eu am o treabă de făcut acum o treabă care mă absoarbe 100%", a declarat Geoană la podcastul moderat de George Buhnici.