Șoșoacă acuză un complot al Ursulei von der Leyen: Politistii i-au facut dosar soțului ei si vor sa-l aresteze pentru ca ar fi agresat ziaristi italieni!

Celebrul tenisman Ilie Nastase a avut recent Covid, zice ca "in forma ușoara" pentru ca era vaccinat, dar in aceasta "forma ușoara" a fost internat in spital mai bine de o saptamana. Nastase e vaccinat cu J&J (doza unică), a carui eficacitate dupa numai trei luni scade la aproximativ 3%, ceea ce i-a facut pe multi cercetatori sa-l compare cu "apa de ploaie". Este vaccinul "preferat" de romanii care nu cred in eficienta serurilor dar vor "certificatul verde".