Șoșoacă despre membrii Parlamentului European: "Sunt sataniști, credeți-mă!"

Eurodeputata Diana Șoșoacă a venit cu noi acuzații la adresa conducerii Parlamentului European. Șoșoacă susține că P.E. este plin de "sataniști", deoarece i s-ar fi interzis să vorbească despre religie. Pe de altă parte, eurodeputata spune că foarte mulți membri ai P.E. țin la ea și o felicită pentru activitate.

"Sunt multe persoane acolo care țin foarte mult la mine. Chiar m-am întâlnit cu comisarul pe agricultură și am insistat foarte mult pentru că omorârea oilor s-a oprit datorită intervenției mele la Comisia Europeană. Pe premier nu l-a interesat, el invoca că exista un ordin de la Comisia Europeana. A fost o minciună. Imediat după ce am vorbit cu comisarul și am arătat imaginile cu halul în care au fost omorâte oile, pentru că acolo s-a declanșat o anchetă împotriva României. Tot eu am sesizat. Am zis: Unde sunt drepturile animalelor? Poți sa le omori într-un fel, dar chiar în halul ăla să le arunci de vii și sa le îngropi de vii, deja discutăm de criminalitate în masă. Și s-a oprit văd, ANSVSA minte foarte mult!", a declarat Șoșoacă la Realitatea Plus.

Eurodeputata susține că principalul lucru important în P.E. este lobby-ul și spune despre ea că este "cea mai puternică voce" din P.E.

"La Bruxelles, dacă știi să faci lobby, ești cel mai tare. Am rămas uimită să văd că m-au înscris la cuvânt exact pe problema pandemiei. Deci e clar că cineva a lucrat acolo, ca cea mai puternică voce să vorbească și toată lumea a așteptat acel discurs. Ulterior, foarte mulți europarlamentari au venit să mă felicite", susține Șoșoacă.

Diana Șoșoacă susține că a tras-o la răspundere pe președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, și de aceea ar fi fost sancționată în P.E.

"Eu am întrebat-o în legătură cu vaccinurile. Știți ca mi-au dat și o sancțiune pe care am contestat-o. Acolo, la Parlamentul European, pe ei i-a deranjat foarte mult acea icoană. Și faptul că am întrerupt-o pe cea de la Verzi, pentru că nimeni nu s-a aplecat să vadă de ce am ridicat eu acea icoană. Acea icoană i-am pregătit-o doamnei Ursula să i-o dau cadou. Și am încercat sa i-o dau cadou ca un gest creștinesc. Cumva a fost „Vreau să îți dau această icoană ca să poți să te întorci pe calea cea bună". Și vreau să vă spun că, uimitor, Ursula von Der Leyen mi-a trimis un răspuns: „Nu doresc un astfel de cadou". Am mai încercat și pe o alta cale și mi-au spus „Dați-o asistentei mele și cândva poate o s-o iau". Deci atâta lipsa de respect!

Eu, când am intrat în Parlamentul European, primul lucru de care am fost avertizată a fost: "Vedeți că noi aici nu vorbim de Dumnezeu, nu aveți voie să vorbiți de Dumnezeu". Sunt sataniști, credeți-mă" Marea majoritate a acelor oameni sunt sataniști!, a spus eurodeputata.

"Ce probă mai mare decât 2020-2021-2022 și omorârea atâtor milioane de oameni în pandemia inventată?" Să știți că evită să mai vorbească pentru că doamna Ursula von Der Leyen are vreo trei dosare de care am amintit în apelul pe care l-am făcut împotriva sancțiunii pe care mi-a aplicat-o doamna președintă Metsola la o lună și ceva după eveniment, i-am scris și eu vreo treizeci și ceva de pagini de juridice ca să aibă ce să învețe. Cred că sunt singura care a citit regulamentul, pentru că cineva trebuie să îi pună la punct", a mai spus Șoșoacă.