Oamenii rușilor: Șoșoacă, Lazarus, Cerva si Lovin își cer scuze în numele protestatarilor ca "au jignit" referitor la masacrul de la Fântâna Albă

Senatoarea Diana Sosoaca a anuntat, intr-o emisiunea cu Luis Lazarus, Codruta Cerva si Oana Lovin, ca isi cere scuze Ambasadei Rusiei pentru ca un grup de manifestanti a ajuns saptamana trecuta in fata sediului ambasadei pentru a comemora masacrul de Fantana Alba.

„In calitate de senator mi-am cerut scuze ambasadei Rusiei pentru jignirile aduse de anumite persoane", a strigat Sosoaca. „Nu ai dreptul sa declansezi un conflict diplomatic din care noi putem sa iesim terfeliti intr-un hal fara de hal. Ce cauta mitingul sa mi se deturneze catre stricarea unor relatii diplomatice si asa precare cu vecinii? Iti dai seama cati oameni fara cultura juridica si diplomatica se afla la conducerea statului roman, de ce nu au luat atitudine? Unde sunt diplomatii de exceptie pe care ii aveam? Sa fiu singurul senator din Senat care sa isi ceara iertare, scuze?", a mai spus Sosoaca. "Eu maine o sa ma duc, o sa iau un buchet mare de flori, o sa bat la Ambasada Rusiei si o sa imi cer scuze", a adaugat Codruta Cerva.

"Macar o chestie buna. Recent, Rusia lui Putin controla tot pe aici prin Dragnea, Tariceanu, Valcov, Teodorovici etc. Acum au ramas cu Sosoaca si o videochatista. Asta e marea lor forta aici, acum. O videochatista si o tacanita fara partid", a comentat Andrei Caramitru dialogul dintre Sosoaca si Cerva. O parte dintre manifestantii anti-masca s-au dus, saptamana trecuta, in fata sediului Ambasadei Federatiei Ruse cu un banner pe care se putea citi: „1 aprilie 1941, 80 ani de la masacrul impotriva romanilor care se intorceau acasa".

Desi se declara o adversara inversunata a vaccinarii impotriva Covid-19, Diana Sosoaca a promovat vaccinul rusesc Sputnik V in timpul mitingului de acum doua saptamani din Piata Victoriei. „De ce nu au negociat cu rusii Sputnik-ul V? Ce au cu rusii, noi nu trebuie sa ne intelegem bine cu toti vecinii?! Nu, politica in Romania a fost sa ne putem in cap toti vecinii, sa ne certam cu ei, dar sa ne intelegem cu aia de la 12.000 de km sau cu Germania sau cu Franta. In timp ce Germania, Franta sau America au relatii de prietenie cu rusii si isi iau gazele la pret de zece ori mai mic decat noi", a strigat Sosoaca in Piata Victoriei.