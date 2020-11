Organizația Pro România Craiova a trecut la PSD

Într-un sector din București oamenii trăiesc un adevărat coșmar în fiecare zi și totul din cauza unui șantier în lucru din cauza căruia viața locuitorilor s-a schimbat radical - mai multe mașini sfărâmă betonul de la o fostă fabrică iar cei care locuiesc în apropiere simt cum se cutremură pământul sub ei. Și asta este doar una dintre probleme!

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti este obligat sa o reintegreze in functia de sef sectie clinica ATI II pe Adriana Nica, partenera de viata a lui Sorin Oprescu, potrivit unei deciziii date de Tribunalul Bucuresti.

Anul financiar 2020 s-a dovedit a fi un an plin de incertitudini, mai ales în partea a doua, din cauza închiderii multor afaceri mici și mijlocii și a creșterii alarmante a șomajului. Mulți români cu rate la instituțiile financiare sunt îngrijorați că vor ajunge la un moment dat să nu-și mai poată plăti ratele în următorul an. Toată lumea se întreabă cât va mai dura această pandemie globală, dacă economia națională își va reveni în următorul an și ce se va întâmpla cu creditele celor care nu pot lucra în această perioadă.