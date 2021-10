"Pandemita" ucide gândirea obiectivă. Mituirea presei în regimul Iohannis

Este de notorietate faptul că presa a primit bani din partea Guvernelor Iohannis (Orban plus Cîțu) pentru a "informa cetățenii cu privire la coronavirus si vaccinare", însă nimeni nu a putut până acum să demonstreze cu probe aceste plăți, ce-au condiționat/blocat mediatizarea corectă și obiectivă, acțiune denumită in continuare "pandemită". Bilanțul sumelor cheltuite atinge cca 30 de milioane de euro într-un an, bate astfel orice buget de publicitate al vreunei corporații multinaționale și arată cam așa:

Total plăți 2020: 87,747,134 RON, adică 17,729,478 EUR.Total plăți 2021: 53,433,997 RON, adică 10,796,442 EUR.Total: 141,181,131 RON, adică 28,525,921 EUR. Aceste plăți au fost efectuate din bugetul statului, adică din banii contribuabililor.

Vă prezint azi sumele primite de câteva trusturi și publicații, conform calculelor efectuate pe baza raportului SGG privind plățile efectuate în baza OUG 63/2020:

Pro TV SRL 19 milioane de lei; Antena Group 12 milioane de lei, iar Antena 3 SA 5,4 milioane lei; Dogan Media International SA (KanalD) 12 milioane de lei; A.G. Radio Holding SRL (KissFM, RockFM, MagicFM) 5,9 milioane de lei; Ridzone Computers SRL (România TV) 6,3 milioane de lei; Adevarul HOLDING SRL 2 milioane de lei; B1 TV CHANNEL SRL 1,5 milioane de lei; DBV Media House SRL (Realitatea PLUS) 1,3 milioane de lei; RCS&RDS 1,2 milioane de lei; Editura Evenimentul și Capital SRL (evz.ro) 1 milion de lei; Press Media Electronic (dcnews.ro) 971 mii lei; European Business Environment SRL (stiripesurse.ro) 641 de mii de lei.

Există printre cei enumerați și puține entități media care-au respectat indicațiile "propagandei", dar au încercat să-și facă și treaba, însă lista este mult mai lungă, ea vizează inclusiv plăți către consultanți, analiști, deci părerologii care vorbeau/scriau în ultimul an despre pandemie și vaccinare doar în felul în care guvernul le dicta, eludând detaliile obiective ce erau împotriva propagandei oficiale și, atenție, nepresând guvernul prin critici să ia măsurile medicale ce ne-ar fi scutit de dezastrul pe care-l trăim azi. O concluzie clară este că guvernul a cumpărat cu banii noștri și opinia oamenilor din presă, oameni care sunt plătiți prin reclamă tocmai pentru că cetățenii îi urmăresc, dorind să fie informați corect!

Care-i povestea extinsă? La nivel global se știe că s-a luat decizia de a susține financiar presa pentru că, nu-i așa, o democrație nu poate exista fără presă, câinele de pază al democrației. Din păcate, în România noastră, țara foilor de parcurs de la Barroso încoace, susținerea presei a fost tradusă simplu în cumpărarea și îngenuncherea acesteia. În România a fost omis elementul cheie care ar fi justificat susținerea financiară a presei românești și anume pierderile și deficitul apărut în urma efectelor pandemiei, acest criteriu nu a fost luat în calcul în cadrul OUG63/2020, unde au contat doar audiențele/traficul. Astfel, trusturile mari, publicațiile online cu trafic mare, au încasat mulți bani, în regim de PR (public relations), în timp ce presa locală și publicațiile de investigații nu au primit mai nimic, ba chiar multe entități media au fost eliminate din start.

Este interesant să aflați că la nivel global au fost trasate directive de comunicare, dar mai degrabă de manipulare a opiniei publice prin intermediul în mass-media, cu privire la vaccinarea împotriva covid, cu scopul de a uniformiza opinia falsă în lumea globalizată. Astfel de directive au apărut chiar de la Universitatea Yale din SUA, cu 6 luni înainte de apariția vaccinurilor împotriva COVID! Mai jos puteți vedea traduse aceste directive, aceste tehnici de manipulare, de ostracizare și de demonizare a cetățenilor care URMAU sa își pună întrebări legitime cu privire la siguranța vaccinurilor. Aceleași tipuri de titluri le regăsim și în presa noastră, același modus operandi îl regăsim la emisiunile televizate care îi pictează în culorile Iadului pe cei care îndrăznesc să conteste narativul oficial promovat prin televiziuni.Prim-miniștri lui Iohannis, Ludovic Orban și Florin Cîțu, amândoi în funcție de interese, politice, financiare, sau alte interese subterane, au miluit/mituit presa. Astfel, prin implicarea politicului in această "campanie", nu doar că au respectat directivele globale cu privire la manipularea opiniei publice, ci chiar au folosit presa ca instrument de propagandă politică internă, dar și în bătălia publică cu ceilalți exponenți politici. Un exemplu recent este modul în care televiziunile l-au cenzurat pe unul dintre candidații la președinția Partidului Național Liberal în timpul campaniei interne a acestui partid, iar altul este modul în care alte partide sunt prezentate drept extremiste pentru simplul fapt că au criticat măsurile guvernului politic PNL-USR-UDMR. În această cheie observați pentru comparație modul diferit în care Sebastian Kurz a fost executat în mai puțin de 48 de ore, cancelarul Austriei fiind acuzat de mituirea presei cu bani guvernamentali in scopul obținerii de beneficii politice. Acesta nu numai că și-a pierdut funcția de cancelar, dar a fost considerat deja vinovat, atât de opinia publică, dar mai ales de autoritățile competente, pentru că a dat bani guvernamentali presei pentru favoruri politice, subminând astfel puterea și libertatea presei.

Este cunoscut faptul că România, la fel ca toate celelalte țări care au semnat contracte cu Pfizer sau alți giganți farmaceutici, au agreat niște clauze care lovesc independența și suveranitatea națională, economia națională și încalcă orice principiu de drept comercial practicat în această branșă. Faptul că presa, odată ce chiar eu am prezentat aceste contracte în spațiul public, nu a catadicsit măcar să întrebe guvernul, să ceară desecretizarea acestor contracte, să explice public de ce au agreat aceste clauze care obligă România la reprezentarea și protecția juridică a producătorilor din Big Pharma, arată în mod indubitabil că presa și-a pierdut independența în urma acceptării acestor bani publici plătiți de Guvernul României.Eu cred că o parte din presa din România nu a realizat de la bun început ce constrângeri în libertatea de opinie vor avea în urma acceptării acestor plăți, încă sper acest lucru, nu pentru că sunt idealistă, sau naivă, ci pentru că altfel putem stinge lumina democrației în România și putem concluziona că acest dulău de pază al democrației este acum umilul pudel al lui Iohannis și al guvernărilor sale. S-a ajuns la un asemenea nivel de subordonare si batjocorire a presei, încât "Arahat-Comandantul Acțiunii" își permite să țipe la presă, să refuze să răspundă la întrebările jurnaliștilor, ba chiar să le ia microfonul celor incomozi în timpul conferințelor sale de presă.

Din punct de vedere tehnic plățile se efectuează anual în două tranșe:Prima tranșă am numit-o "vacanța exotică de vară", adică în luna iulie, iar a doua tranșă am numit-o "vacanța de iarnă în Dubai", adică in luna decembrie. Știu că este greu pentru cei care, timp de un an și jumătate au fost părtași la eșuarea statului numit România, dar este și mai greu pentru 90% dintre români care nu își vor petrece vacanța de iarnă nici măcar în sânul familiei, ci în spitale, în izolare, în foamete, în frig și în întuneric. Sau, Doamne ferește, "se pot trezi morti", după cum ne-anunța duduia Turcan. Am enumerat azi principalele trusturi și banii primiți în anul 2020 și până în iulie 2021, urmând ca într-un alt episod să vedem cine sunt specialiștii, deontologii, analiștii, care au primit bani in plus prin intermediul propriilor firme, pe lângă banii primiți de la angajatori, de la același Guvern al României.

În concluzia de azi, vă zic că ceea ce trebuia să fie un sprijin pentru supraviețuirea în timpul pandemiei al acestui sector vital din democrație, a patra putere în stat, presa, a ajuns să fie un mijloc prin care Guvernul României s-a pus la adăpost de criticile presei, a îngrădit libertatea de gândire și de exprimare, ignorând întrebările, opiniile, îngrijorările majorității cetățenilor. Rezultatul? Audiențele scad văzând cu ochii pe zi ce trece, fapt confirmat chiar de către trusturi, iar oamenii sunt din ce în ce mai neîncrezători în informațiile din mass-media, pentru că acum știu sursa acestor "informații", adică Guvernul statului eșuat. Această neîncredere a generat și eșecul campaniei de vaccinare și nu faptul că românii ar fi mai proști ca alții, așa cum ne-a etichetat ultimul mituitor-șef, autodenumit Superman (ce penibil!).

Le propun celor care vor fi deranjați de aceste dezvăluiri să se întrebe dacă "Mai există viață după pandemie?". Cum vor recâștiga încrederea cetățeanului în buna informare a sa prin intermediul presei? Și îi mai întreb pe lăutarii din presă, direct și dur, "Din ce veți trăi după ce se termină banii noștri ?"

Iosefina Pascal