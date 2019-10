Ponta: "Pro România nu va vota guvernul PNL"; Orban: "Nu mi-aş dori să guvernez alături de Ponta". Surse - "Pro Romania va vota, totusi, guvernul la secret!"

Miercuri, dupa consultarile cu liderul PNL si premier desemnat Ludovic Orban, Victor Ponta a anunțat că Pro România nu va vota învestirea Guvernului PNL.

Cu toate acestea, anumite surse liberale sustin ca declaratiile nu sunt decat "un meci de fatada", iar ideea ar fi ca partile s-ar fi inteles. In sensul ca "Pro Romania va intra in sala pentru a asigura cvorumul, initial spusesera ca nu vor fi prezenti, dupa care mai multi membri ai lor vor vota guvernul Orban, votul fiind secret. In acest fel, Ponta pare ca se tine de cuvant ca el e de centru-dreapta si nu poate vota un guvern de stanga, asa ca declaratiile de acum sunt unele de fatada", sustin sursele pentru Ziuanews.

"Nu era nicio surpriză faptul că noi, cei de la Pro România, nu vom vota pentru învestirea Guvernului PNL. Nu cred că era o surpriză nici pentru domnul Orban, pur şi simplu pentru că suntem un partid nou, în creştere. Suntem singurul partid care în acest moment mai apără interesele oamenilor, ale celor de centru-stânga. Din păcate, PSD, după cum aţi văzut, a degenerat într-o grupare baronial - analfabetă şi, din acest motiv, vom susţine un guvern doar atunci când vom fi convinşi că proiectele de competenţă, de profesionalism, de interes pentru electoratul nostru de centru-stânga sunt garantate şi reprezentate", a declarat Ponta, la finalul întâlnirii avute cu premierul desemnat, Ludovic Orban.

Ludovic Orban a făcut si el o serie de declaraţii după negocierile cu Pro România, în urma cărora Victor Ponta a spus că partidul său nu va susţine Guvernul PNL. "Dacă astăzi unul dintre partidele care au votat moţiunea de cenzură preferă să rămână alături de Viorica Dăncilă, este problema acelui partid, nu este problema noastră. În ceea ce ne priveşte, vom purta negocieri cu toţi ceilalţi parteneri politici. Formula de guvern este una care a fost agreată şi acceptată prin intermediul unor înţelegeri politice negociate care vor fi supuse ratificării BPN al PNL şi al celorlalte formaţiuni politice cu care avem aceste înţelegeri. Sincer, nici nu mi-aş dori să guvernez alături de Victor Ponta", a declarat Ludovic Orban.