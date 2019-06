Premierul Viorica Dancila, dupa CEx: Sunt hotarata sa candidez

Premierul Viorica Dancila a oferit primele declaratii dupa incheierea Comitetului Executiv al PSD cu privire la Congresul ce va avea loc in 29 iunie. "A fost o decizie luata prin vot, vom asigura cvorumul, dar nu se va vota" a spus Viorica Dancila, privind motiunea de cenzura.

"S-a discutat si despre sondajele de opinie privind candidatura la prezidentiale, modul in care vom actiona in urmatoarea perioada. Fiecare colega, fiecare coleg a avut posibilitatea sa isi spuna propria opinie. Asa e in democratie, trebuie sa ii ascultam pe toti" a adaugat premierul.

"Fiecare coleg care isi exprima dorinta de a candida, vom face sondaje si cel care va fi cel mai bine plasat in sondaje si va avea votul Congresului va reprezenta PSD. Daca vrea, si Liviu Plesoianu. Fiecare coleg care va dori va fi introdus in aceste sondaje. Trebuie sa ascultam opinia fiecaruia, dar la finalul fiecarei sedinte trebuie sa iesim uniti. Nu putem sanctiona pe cineva ca nu este de acord cu parerea liderului" a afirmat primul-ministru, cu referire la Paul Stanescu, cel care s-a opus organizarii unui Congres pe 29 iunie. Sunt hotarata sa candidez (la sefia partidului - n.r.) pentru ca cred ca pot sa aduc echilibru, o abordare care sa uneasca organizatiile PSD, sa dam un impuls si sa ne mobilizam pentru alegerile prezidentiale. Nu voi merge cu o echipa. Aceasta abordare mi s-ar parea incorecta fata de toate colegele si toti colegii mei. Lista este deschisa" a declarat premierul.

