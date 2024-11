Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce AEP a cerut Parchetului și Poliției să-i verifice cheltuielile

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a trimis o sesizare către Parchet și Poliție, solicitând o anchetă privind activitățile lui Călin Georgescu în campania electorală și posibile încălcări ale legislației electorale.

Într-o primă reacție, Călin Georgescu a spus că este un demers firesc al instituțiilor statului: "Decizia AEP de a sesiza Parchetul este un demers firesc în cadrul atribuțiilor sale legale. Este dreptul instituțiilor statului de a solicita și verifica orice informație consideră necesară. Suntem transparenți și deschiși colaborării, respectând întotdeauna legea."

Candidatul independent, Călin Georgescu, care a intrat în turul doi de scrutin, pe primul loc, a declarat la AEP zero contribuţii la campania electorală şi zero cheltuieli de campanie. Dacă un candidat are venituri și nu depune bilanțul cu privire la raportul între venituri și cheltuieli, sancțiunea este invalidarea mandatului, a declarat președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă. Șeful AEP spune că „doi dintre competitorii politici nu au declarat la Autoritatea Electorală nicio sumă de bani care ar fi obținut-o ca venit sau care ar fi cheltuit-o în campania electorală".