Probleme mari în interiorul USR-PNL sector 6. Interlopul Capone dinamitează alianța!

După apariția materialelor din presă și TV în care era prezentat principalul sponsor lui Ciprian Ciucu, interlopul Vali Capone, au apărut tensiuni majore în rândul alianței USR-PNL.

Membrii partidului condus de Dan Barna au luat foc când au văzut ce dezvăluiri apar în presă și TV. În rândul organizației USR nu se știa faptul că sponsorul lui Ciucu are în administrarea o piață din sectorul 6 și nici legăturile pe care acesta le are cu lumea interlopă. USR-iștii au făcut scandal și i-au cerut candidatului la primăria sectorului 6 să îl scoată din stafful de campanie pe Capone și să îl demită din partid.

Revolta din rândul USR-iștilor l-a luat prin surprindere pe Ciucu care nu are cum să renunțe la serviciile sponsorului înainte cu câteva zile de terminarea campaniei. Surse din cadrul filialei USR sector 6 ne-au declarat că sunt dezamăgiți de faptul că au susținut candidatura lui Ciprian Ciucu în detrimentul lui Alexandru Gâdiuță, care într-adevăr este un tânăr onest și muncitor.

Pe de altă parte, pe fondul acestor dezvăluiri, în interiorul PNL au apărut reacții din rândul candidaților pentru Consiliul Local, care se tem că acest scandal va duce prejudicii grave de imagine partidului. Oricum nervii liberalilor sunt întinși la maxim datorită faptului că nu se regăsește niciun liberal vechi din organizație pe lista de consilieri eligibili și au fost aduși oameni din afara. Nu a existat încă de la început o chimie între aceștia și Ciprian Ciucu. Dar acum, cu ocazia acestui scandal s-a revărsat paharul.

Un tânăr din organizația de tineret ne-a spus: "Domnule, când mergem pe teren, la acțiunile cu oamenii, Ciucu nu cumpără pentru echipă nici măcar o sticlă cu apă, este foarte arogant. Ne tratează ca pe niște slugi. În schimb, Ciucu îl ține în brațe pe Capone care are afaceri, deține piețe, are bani și noi muncim ca proștii pentru partid, pentru un candidat care se ferește de noi de parcă am avea râie!"

Până la această oră, Ciprian Ciucu nu a vrut să comenteze niciuna dintre dezvăluirile apărute în presă și TV. Nu a dorit să aducă lămuriri nici în privința relației cu Capone, dar nici în privința situației mamei sale, angajată la mai multe instituții ale statului. Probabil, Ciucu se teme cel mai mult de apariția altor imagini, poze și nu vrea să fie pe picior greșit.

În schimb, spre disperarea alianței USR-PNL, Ciucu încearcă să se apere pe Facebook, dar de fapt se autoincriminează și își gasește o scuză de toată jena, cităm: "informații scoase din context, manipulări plecate de la CHESTIUNI ADEVĂRATE, dar irelevante...".