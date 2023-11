Rareș Bogdan: „Evaziunea fiscală este la scară cosmică în Portul Constanța. Ar trebui introdusă Armata, ca să facă ordine acolo"

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat marți seară, la „Jurnalul de Seară" de la Digi24, referitor la legea pensiilor, că ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a afirmat că banii pot fi obținuți prin măsuri de combatere a evaziunii fiscale. Liberalul a explicat că o mare problemă o reprezintă Portul Constanța, unde este o evaziune „la scară cosmică", adăugând că acolo ar trebui introdusă Armata, ca să facă ordine".

„La discuțiile din Coaliție, Boloș a afirmat că nu există acești bani, că banii respectivi nu pot fi obținuți decât prin măsuri de combatere a evaziunii fiscale. De doi ani de zile ni se spune că vor fi introduse radarul mărfurilor și scanerul la granițele României. Nici azi nu sunt introduse. Eu am încredere mare în Boloș, problema mea este că la Marii Contribuabili se află domnul Mișa, de pe vremea doamnei Dăncilă, la Vămi se află domnul Cupă, care este un PSD-ist de frunte din Buzău al domnului Marian Neacșu și în aștia doi nu am încredere, cum nu am încredere nici în ANAF. De o săptămână s-a urcat cu picioarele pe microîntreprinderi, deja afectate. Colegii mei din Camera Deputaților, Florin Roman și Bogdan Huțucă, împreună cu Nazare, Cîțu, Sighiartău din Senat au solicitat ministrului Finanțelor să-i ceară la raport pe cei care se ocupă de încasările din Marii Contribuabili", a mai spus Rareș Bogdan.

Liberalul a mai explicat că presiunea ANAF nu este pe marii evazioniști.

„Presiunea ANAF nu este pe marii evazioniști, pe cei care aduc marfă nefiscalizată în Europa în marile depozite de legume-fructe pe granița de sud a României, în special în zona Giurgiu-Mehedinți sau pe zona Portului Constanța, unde este o zonă în care cred că ar trebui introdusă Armata, să facă ordine, că acolo evaziunea este la scară cosmică. În loc să punem presiune pe marii evazioniști, pe cei care joacă în domeniul petrolului, fructelor, legumelor, marilor depozite angro, ANAF s-a urcat cu picioarele pe microîntreprinderi, pe magazine mici, pe fabrici mărunte, cu cinci, șase angajați, cu 60 de angajați și este extrem de grav că acest lucru nu este sancționat", a mai spus el.

De asemenea, a cerut ANAF-ului să-și facă treaba cu marii evazioniști și să „nu se mai urce cu picioarele pe cei care au fost deja afectați".

„În Portul Constanța trec, pe zi, din cauza situației războiului din Ucraina, între 23.000 și 25.000 de containere, de la 5.000, înainte, de aproape cinci ori activitatea portului. De la începutul anului și până astăzi prin scanere au trecut 7.000 de containere, nici măcar cele dintr-o singură zi. Problema evaziunii fiscale în Portul Constanța, pe vămile de sud ale României, poate să aducă la depozitele angro din jurul Bucureștiului bani la buget", a mai adăugat Bogdan.

El a mai explicat că „marea problemă a României este că, dacă nu reușim să scoatem acești bani din combaterea evaziunii și din creșterea încasării pe TVA, România îi va minți pe pensionari.