Rareș Bogdan pariază pe Ciucă în turul 2 la prezidențiale și consideră că suveranistul Gușă va lua masiv din electoratele lui Simion, Geoană și Ciolacu.

Rareș Bogdan lansează bomba momentului! Vicepreședintele PNL susține fără nicio ezitare că Nicolae Ciucă va ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale împreună cu Marcel Ciolacu. În plus, Rareș Bogdan este convins că analistul politic Cozmin Gușă va lua din electoratul liderului PSD, din cel al lui Mircea Geoană și al lui George Simion.

Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, prim-vicepreședinte PNL RAREȘ BOGDAN a afirmat că este convins de faptul că liderul PNL Nicolae Ciucă va ajunge în turul 2. „România votează dreapta în turul 2, votanții de dreapta din România sunt peste 60%, votanții de stânga sunt sub 40%, deci clasic tradițional în turul 2 al alegerilor. (...) Stânga nu poate câștiga alegerile indiferent dacă va candida domnul Geoană cu urechile și capul domnului Ciolacu, picioarele domnului Gușă și cu corpul unui alt candidat de stânga. (...) Domnul Ciucă va ajunge în turul 2", a estimat Rareș Bogdan.

Politicianul PNL a mai afirmat că analistul politic Cozmin Gușă. cel care și-a anunțat candidatura ca independent la președinția României, va reprezenta o problemă pentru mai mulți candidați. „Domnul Simion și cu domnul Ciolacu și cu Geoană au o problemă majoră cu Cozmin Gușă și vă spun și de ce. Cozmin Gușă este fost secretar general în PSD deci are anumite manete pe care le apasă în PSD, foști primari, foști lideri care îl susțin, are o politică ultrasuveranistă cu un discurs suveranist mai puternic decât al lui George Simion și are un discurs care îl poate demola pe Geoană pentru că i-a condus alegerile. Cozmin Gușă va lovi în cei trei și le va rupe electorat.", a afirmat Bogdan.