Susținători de prestigiu pentru Crin Antonescu, prezenți la dezbaterea de luni

Un specialist in citirea pe buze a dezvaluit ce și-au spus Volodimir Zelenski și Donald Trump la funeraliile Papei, la prima lor intalnire de la confr

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute personalitați din showbiz-ul romanesc, cu o cariera impresionanta in televiziune și radio. În p

O descoperire promitatoare in domeniul bioingineriei cardiovasculare ar putea imbunatati modul in care sunt tratati pacientii dupa un infarct miocardi

Pentru prima data in șapte saptamani, Bitcoin a depașit 93.000 de dolari, declanșand o schimbare in domeniu, care a dus la peste 600 de milioane de do