În discursul său de sâmbătă, despre starea națiunii, premierul conservator Viktor Orbán a spus că "e timpul să unim Hunnia cu Pannonia," teritoriu ideatic, care cuprinde și Transilvania.

"Este timpul să unim în sfârșit Hunnia și Pannonia - atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al nivelului de trai," a spus Orbán, în timpul unui discurs foarte lung, motivând că "de aceea construim poduri pe Dunăre, ca cel de la Paks și ca cel de la Mohács, care vor fi finalizate în curând.

El a promis că se vor construi centrale electrice noi pentru a lega triunghiul Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc de zona industrială Győr-Szombathely-Veszprém. "Vom construi centrale electrice și sisteme de transport, chiar dacă Bruxelles-ul nu este dispus să se implice," a mai spus el.

A vorbit despre provinciile maghiare, cărora le promite "dezvoltări fără precedent, alocând mai multe resurse decât au văzut vreodată provinciile maghiare - chiar și sub Imperiul Austro-Ungar."

Evident că a mai promis că femeile până la vârsta de 30 de ani, care vor avea copii, vor fi scutite de impozite.

Cu un discurs suveranist, i-a atacat pe adversarii săi socialiști, care s-au unit la recomandarea Unchiului George (Soros) și pe banii lui, în ultimele alegeri în care partidul său FIDESZ a câștigat 2/3 din Parlament, spunând că nu va mai admite ca ungurii să cumpere produse aruncate de occidentali.

Viktor Orbán a subliniat că Ungaria nu se teme de intențiile de expansioniste ale Rusiei, pentru că Rusia nu este în stare să atace țările NATO și că ungurii nu înghit gogoașa livrată de ucrainieni care vor extinderea conflictului.

Istoricul grec Priscos a descris Hunnia, în anul 449, în jurnalul său. Acolo a descoperit că hunii vorbesc o limbă asemănătoare turcilor, dar au fost luați în stăpânire de un mongol, mic dar viguros, auster si grav, exercitand o autoritate incontestabilă nu doar asupra poporului său, cât si a străinătății, pe nume Atilla.

Pannonia era o provincie romană, o regiune istorico-geografică ce cuprindea regiunea Slavonia, din estul Croației, Transdanubia, actualul teritoriu al Ungariei.

Pannonia, oficial Federația Panonică, denumită în mod greșit Ungaria Mare, este un stat suveran situat în bazinul Panoniei din Europa Centrală. Se învecinează cu Polonia la nord, Ucraina la nord-est, România la est, Serbia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru la sud, Marea Adriatică la sud-vest, Slovenia, Austria și Italia la vest și Republica Cehă la nord-vest. Țara înconjoară și Helikon. Pannonia are o populație de aproximativ 46 de milioane de oameni, ceea ce o face a 31-a țară ca mărime în ceea ce privește populația, depășind Argentina și după Spania. Are o suprafață de 412 682 km2, fiind a 59-a țară ca mărime, depășind Paraguai și după Irak. Densitatea populației din Pannonia este de aproximativ 112 persoane pe kilometru pătrat, în medie, ceea ce reprezintă de aproximativ opt ori densitatea medie a populației din lume. Capitala și cel mai mare oraș al Panoniei este Baltorja, cu o populație de aproximativ 3,6 milioane și o populație metropolitană de aproximativ 5,8 milioane, scrie site-ul futurist The Future of Europe.

Baltorja, cunoscută și sub numele său anterior Székesfehérvár, este și cel mai populat oraș din Pannonia. Are o populație de aproximativ 3,6 milioane, în timp ce perspectiva de creștere a populației metropolitane este de 5,7 milioane, situându-se pe locul 7 în Europa în ceea ce privește populația metropolitană și pe locul 64 în lume, mai spune acesta.

Odinioară a fost capitala Regatului Ungariei, dar mai târziu orașul și-a pierdut statutul și a fost înlocuit de Buda, care astăzi face parte din Budapesta.