Viorica Dancila l-a sunat pe Klaus Iohannis. Ce au discutat

Viorica Dancila l-a sunat pe presedintele Klaus Iohannis. Ce au discutat cei doi. Premierul l-a sunat pe presedinte pentru a-i cere lamuriri in legatura cu propunerile de ministri interimari pentru portofoliile detinute de ALDE. Presedintele a spus ca ii va raspunde Vioricai Dancila cat poate de repede.

In momentul de fata, Guvernul se afla intr-un blocaj, nu poate fi convocata sedinta de Guvern, iar premierul, in urma discutiilor din forurile statutare ale PSD, este decisa sa duca acest conflict, intre Palatul Victoria si Administratia Prezidentiala, la CCR, astfel incat sa se rezolve cat mai rapid situatia. Sunt trei ministere vacante, in momentul de fata.