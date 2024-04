Cozmin Gușă despre renunțarea la cursa pentru București în urma refuzului lui Simion de a-și oficializa candidatura

În urma discuțiilor purtate cu George Simion ieri după-amiază, analistul politic Cozmin Gușă a dezvăluit în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel", moderată de Anca Alexandrescu, detalii din culisele negocierilor, clarificând dacă liderul AUR acceptă sau nu să-și asume candidatura la prezidențiale, adică singura condiție fermă impusă de Cozmin Gușă pentru a accepta la rândul său candidatura la primăria București. Totodată, Cozmin Gușă a precizat cum se va desfășura campania AUR de acum înainte, în urma ezitărilor liderului partidului.

„Eu nu mi-am propus să candidez la Primăria Generală pentru mine. Tu mă știi demult și nu m-ai auzit vreodată din 2008 încoace, de când am ieșit din politică, spunând că aș vrea să revin, și am ieșit din politică în urma unei candidaturi la Primăria Generală, în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, m-am convins că nu eram atât de interesant pentru bucureșteni și că jocurile au fost altfel. Eu am intrat în această discuție, iar astăzi se împlinesc 2 săptămâni de când George Simion, la aceeași oră, la tine în emisiune, anunța acest lucru. Sunt 2 săptămâni, timp în care au apărut și sondaje, m-au plasat bine acele sondaje, numai că după aceea treaba a degenerat și s-a defectat.

De ce s-a întâmplat asta? O parte din lucruri le-am înțeles, o parte rămâne să le înțeleg, pentru că în lumea noastră a jurnaliștilor, a consultanților politici, a politicienilor, nimic nu rămâne neînțeles până la final. Îmi pare rău pentru toți cei care sunt dezamăgiți, știu că sunt foarte mulți care sperau în această candidatură a mea din partea AUR-ului, din diverse motive, unii că mă plăceau, alții că erau pragmatici, alții că știau că vor veni foarte mulți colegi jurnaliști din țară, din București care să mă susțină, alții pentru că îmi cunoșteau rețeaua, una mare, de influență la nivel național. A fost o mare speranță. Am vrut și nu am dat un pas înapoi, deși mi-a deranjat viața această candidatură, pentru că nu era în planul meu, nu am mai dorit să intru în politică, însă, scopul meu de a avea un președinte suveranist, în persoana lui George Simion, m-a determinat să accept. Eu aș fi candidat tocmai pentru ca să-i aduc acele puncte ale mele, câte sunt ele. În sondajul Insomar erau 26%. Nu știu dacă aș fi câștigat sau nu; probabil că aș fi câștigat dacă m-aș fi angrenat, dar nu ăsta era scopul. Scopul era să reglăm această țară și să avem primul președinte suveranist, cu aportul meu și al altora din Clubul de Presă și din Clubul de Gândire GOLD că toți colegii noștri din prima secundă nici n-au chestionat și au zis că vin alături de noi, era un demers comun.

George Simion în primul rând a dovedit că nu poate să-și stăpânească partidul. Faptul că fondatorul partidului, Marius Lulea, pe care nu-l credeam în stare de asemenea isprăvi, a venit cu un mesaj batjocoritor la adresa mea și, atenție, și la adresa lui Simion a fost un lucru pe care l-am tratat ca pe o banalitate la început, cunoscând relația dintre ei. După aceea, când am văzut că nici nu-și cere scuze Lulea, că nici nu șterge postarea, spre exemplu, și nici Simion nu-l critică public, treburile s-au complicat și mi-am dat seama în acest weekend care a trecut, weekend în care am fost la judo cu el și am fost și eu la manifestările lui. Dar, ghicind că are o problemă în partid, n-am discutat treaba la modul specific, l-am lăsat să și-o administreze, pentru că este strict treaba lui de președinte de partid, urmând, și ne-am planificat, să discutăm toate aceste lucruri marțea, după ce el ar fi discutat cu partidul. Și a fost, după cum se vede, fără efect, deși i-am explicat lui George că doar în acest fel, candidând și el anunțându-se în același timp munca mea din următoarea campanie electorală, din zilele următoare, ar fi putut să se adauge punctelor pe care el le are și să se transforme în simpatie electorală de la oameni care mă simpatizează doar pe mine, dar nu-l simpatizează pe el, sau invers, să fie o simbioză, cum zicea Ion Cristoiu, și să se ajungă într-o altă situație. Am discutat mult, să nu-și închipuie cineva că ne-am certat, eu îl încurajez pe George Simion. Eu i-am cerut lui George Simion să-și anunțe candidatura la prezidențiale tocmai ca să nu mă trezesc în iunie, după ce aș fi luptat în campanie, poate aș fi câștigat primăria capitalei, că partidul AUR, care nu pare bine stăpânit astăzi de George Simion, vine și spune 'candidatul nostru este Gigi Piperea'. Păi eu nu vreau așa. Sau zice 'candidatul nostru la prezidențiale este Claudiu Târziu'. Nu vreau. Eu l-am verificat pe George Simion în perioada asta și el corespunde criteriilor mele pentru un președinte suveranist al României. Sau, mai mult, apropo de zvonurile de astăzi, să vină să spună partidul ‘Dom'le, ne-am gândit noi și susținem candidatul independent Mircea Geoană'. Cum, munca mea de campanie să fie pentru a-l susține din nou pe Mircea Geoană după ce mi-a tras clapa în 2009? Doamne ferește! Eu am pățit aceste lucruri, de aia am avut această treabă pe care n-au înțeles-o mulți, că ‘dom'le, de ce îl condiționează?'."

Jurnalista Anca Alexandrescu a pus problema unei scăderi bruște și drastice a susținerii pentru George Simion dacă va merge la alegerile locale cu varianta Mihai Enache și acesta va obține un scor slab. Toată această situație ar putea fi un pretext pentru ca scorurile de la alegerile locale să fie o dezamăgire și acest lucru să-i atragă probleme mari lui George Simion în partid, inclusiv contestarea poziției și autorității sale de către membri.

„Încă de acum câteva luni i-am explicat că adversarii lui de la PSD, PNL, USR, Iohannis să zicem vor concentra dezbaterea electorală pe București, știind că este slab și că trebuie să ia măsuri. Eu am funcționat, dacă vrei, ca un unchi, pentru că am trecut prin campanii pe care le-am câștigat, deși a avut și el o campanie câștigătoare în 2020, bravo lui, dar experiența este diferită și aici am eu beneficiul, am o experiență mai mare. S-a întâmplat așa cum am spus și am ajuns la această soluție cu candidatura mea, pe care nu am programat-o niciodată, ci am făcut-o pentru el, ca să-i rezolv această problemă de la București. Să vin, să las emisiunile de la Gold FM, să fiu convins că toată lumea o să-mi răscolească din nou trecutul, e ok, au mai făcut-o, că fel de fel de oameni, cum e în campanie, o să expedieze flegme înspre mine, familia mea, prietenii mei și așa mai departe. Da, dar am făcut-o cu acest scop de a ajuta un viitor candidat la prezidențiale, în persoana lui George Simion strictamente, că nu vreau să mă trezesc cu Geoană sau cu alții ca Geoană, să ajungă președinte. Că aș fi reușit să ajung primar sau nu, era un ajutor bine venit. Iar eu în loc de asta capăt critici de la Lulea.

Nimeni nu poate să-și explice de ce George Simion nu vrea să candideze la prezidențiale. Nimeni nu o să poată, oricât am fi noi de experimentați. El mi-a zis că n-o simte. Asta am discutat astăzi și ăsta a fost argumentul final, că n-o simte. E un argument important pentru un președinte de partid, numai că președinții de partid sau candidații trebuie să asculte de consultanții lor. Eu i-am spus când am fost la Arad că pe mine m-au păcălit mulți: Victor Ponta, Crin Antonescu, Rareș Bogdan. Unul singur nu m-a păcălit și nu s-a păcălit nici pe sine și, în 2004, când am fost șeful lui de campanie, dacă-i spuneam ‘sari de la etajul 3 pe geamul ăsta deschis că jos este o saltea, iar lumea o să te aplaude', el sărea fără să se uite dacă jos era o saltea. Era Traian Băsescu. Deci relația mea cu Traian Băsescu din 2004 a fost de așa natură încât el nu chestiona ceea ce îi spuneam să facă. Faptul că George Simion ‘n-o simte' s-ar putea să se plătească în timp; nu-i doresc, nu sunt supărat pe el. Ne-a creat o dificultate mie, celor din Clubul de Gândire GOLD, din Clubul de Presă, care s-au înhămat, au sperat, dar eu nu îmi retrag sprijinul în ceea ce-l privește. Am însă o problemă cu alde Lulea sau alții care profită de munculița lui. George Simion, pentru cei care nu știu, muncește de cel puțin 15 ani în zona civică și politică. Eu am început să-l ajut de acum 7-8 ani, când conduceam Realitatea și el era invitat la emisiunile colegilor de atunci, pentru că dorește unirea Moldovei cu România. Ăsta a fost argumentul principal la mine: l-am văzut că-i patriot, l-am văzut că e băiat bun, l-am văzut că e luptător și asta m-a determinat să-l ajut încă de atunci. După aceea l-am și cunoscut mai bine. Dacă nu este hotărât cu situația din partid, dacă se mai lasă târât în asemenea situații, ca asta cu mine, în care eu am spus ușor ironic, până să înțeleg că treaba e destul de groasă la conducerea partidului, că eu nu am vorbit cu portarul AUR, ci cu președintele, toată munculița asta a lui, foarte importantă, se poate duce de râpă și, atenție, noi nu avem alternativă suveranistă astăzi. Nu s-a putut, George nu este hotărât, are probleme în partid, dar eu nu dau înapoi, îl ajut în continuare, sper să poată să meargă în continuare, dar este clar că în această zi a fost un declic", a precizat Cozmin Gușă.