Ana Bărbosu, prima reacţie după decizia TAS: Nu mă așteptam, pentru că nici n-am vrut să-mi dau voie să-mi fac alte speranțe

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a povestit cum a primit vestea obținerii medaliei de bronz, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a dat o decizie în favoarea ei. Ea a declarat că s-a simțit extrem de fericită şi le mulțumește tuturor celor care au susținut-o şi au avut încredere în ea.

„Vă mulțumesc! Nici nu știu să vă spun cum mă simt. Încă încerc să procesez tot ce s-a întâmplat, faptul că antrenorii și federația și avocații au a luptat până la ultimul moment pentru amândouă, pentru mine și Sabina și am avut acest deznodământ fericit. Eram acasă pentru că de mâine intrăm în vacanță. Eram împreună cu prietena mea Iulia Trestianu și cu familia acasă și am primit vestea. Mi s-au înmuiat din nou picioarele. A fost un şoc. Nu mă așteptam, pentru că nici n-am vrut să-mi dau voie să-mi fac alte speranțe. Am preferat să mă gândesc la Jocurile Olimpice ca și încheiate și să fiu împăcată cu mine, pentru că altfel aș fi rămas în ce ar fi putut fi și nu ar fi chiar sănătos să facă asta.

Dar faptul că antrenorii au crezut în mine și federația a dus la acest rezultat. Eu am crezut în mine din momentul în care m-am dus pe podium și m-am prezentat înaintea exercițiului de la sol. Am crezut că pot să scot ce cel mai bun exercițiu al meu și să fac întreaga sală să empatizeze cu mine. Și cred că asta am și reușit. Iar faptul că am reușit să-mi fac un sol atât de bun în cea mai mare finală din viața mea mi-a încălzit sufletul și am făcut să am mereu încredere în mine și in puterile mele. Cred că asta m-a și ajutat să trec bine prin zilele acestea.

Din moment ce toate probele au fost prezentate la TAS sunt convinsă că cei de acolo au fost foarte atenți la fiecare detaliu. Sunt convinsă că decizia luată este cea corectă. Vă mulțumesc foarte mult! Am primit în aceste zile o grămadă de mesaje de încurajare și scrise chiar din suflet și au ajuns la mine cu toată energia pozitivă și când am ajuns în oraș, în orașul meu de acasă, am avut surpriza ca nici bine să fie ajuns în oraș și să mă primească lumea și să mă felicite. Şi i-am simțit cât de emoționați au fost și cât de mult au empatizat cu mine. Le mulțumesc tuturor persoanelor care au crezut mine și care mi-au transmis această energie pozitivă", sa spus Ana Maria Bărbosu.

Decizia TAS: Ana Maria Bărbosu primește medalia de bronz pentru proba de sol la gimnastică. Sabrina Voinea, locul 4

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a analizat sâmbătă memoriile depuse de FRG și COSR, și a decis ca gimnasta româncă Ana Bărbosu obține medalia de bronz la finala de la sol, JO 2024, iar Sabrinei Voinea îi revine locul 4.

„Cu un ochi râdem, cu unul plângem. În urma memoriilor făcute la TAS de FRG și COSR, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu. Federația Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan si Asociatii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan și avocații Călina Tejan și Raul Ștefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile și patru nopți, vă comunică dispozitivele ședinței TAS în speța:

FRG, Bărbosu , vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parțial admisă.

2.⁠ ⁠⁠Contestația formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG și este determinată ca fiind fără efect.

3.⁠ ⁠⁠Scorul inițial de 13.666 acordat atletei Jordan Chiles în finală este reinstituit.

4.⁠ ⁠⁠Federația Internațională de Gimnastică va determina clasamentul finalei și va acorda medaliile în concordanță cu decizia de mai sus.

5.⁠ ⁠⁠Alte solicitări sunt respinse

FRG, Voinea, vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de FRG și Sabrina Maneca Voinea este respinsă.

Ca urmare a acestei decizii, Ana Maria Bărbosu obține medalia de bronz în timp ce Sabrina Maneca Voinea încheie competiția pe locul 4. Felicitări ambelor noastre gimnaste pentru rezultatul deosebit obținut la Jocurile Olimpice de la Paris!", a declarat avocatul Sabin Gherdan.

Sabin Gherdan, avocatul care le reprezintă pe Sabrina Maneca Voinea și Ana Maria Bărbosu mai precizat:

„Au fost șapte ore de audieri, iar verdictul îl vom avea după ora 19 în România. Două persoane au trecut prin audieri: antrenoarea sportivei americane și Donatella Sacchi, președinta comitetului tehnic feminin și șefa Superior Jury, care judecă fiecare contestație. Gimnastele nu au fost audiate. Au existat la mijloc foarte multe chestiuni tehnice, dar veștile sunt îmbucurătoare. Toate scenariile sunt deschise, dar, după tot acest maraton, aș putea evalua că e teoretic posibil ca Sabrina Voinea și Ana Maria Bărbosu să obțină ambele bronzul".