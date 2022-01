Anamaria Prodan despre Reghe: "Dacă nu îi plăceau femeile uşoare azi era printre cei mai buni antrenori ai lumii"

Ana Maria Prodan a vorbit despre mariajul pe care l-a avut cu Laurenţiu Reghecampf. Cei doi au fost împreună când erau tineri după care s-au reîntâlnit după 13 ani. Celebra impresară a crezut că acesta era un semn, mai ales că era o perioadă în care îşi dorea să facă un băieţel.

"Laurenţiu Reghecampf era un jucător în Liga a II-a. Muncitor, foarte muncitor şi perseverent. Noi am mai fost împreună când eram copii, când eram mai mici. Ne-am reîntâlnit cumva, eu de asta am crezut că e un semn, după 13 ani să te reîntâlneşti cu cineva. E chiar frumos. Eu îmi doream foarte tare un băiat şi am zis că schimb 1.000 de bărbaţi până fac un băiat. Aveam două fete, una după alta făcute. Şi nu-mi găseam pe cineva să fac un băiat. Şi el avea copii, o fetiţă i-a murit. Avea un băieţel, avea vreo 4-5 ani şi practic a crescut lângă mine. Şi uite că la 36 de ani am rămas gravidă şi am ştiut că o să am băiat. (...) A ieşit cel mai frumos şi deştept băieţel din lume", a povestit Anamaria Prodan la podcast-ul moderat de Codin Maticiuc "La mijloc".

Impresara a vorbit şi despre cum l-a ajutat pe Reghecampf în cariera de antrenor dar şi care consideră că e problema care l-a ţinut pe loc să fie unul din cei mai mari antrenori ai lumii. "Cred că a fost foarte mult pentru el. Ţine tot de educaţie, când nu ştii să gestionezi... I-a luat Dumnezeu minţile, şi-a descoperit latura asta, iubirea pentru femeile mai uşoare... mai slăbuţe! Asta a fost marea problemă a lui. Dacă nu avea problema asta, el astăzi era în primii antrenori ai lumii", a precizat Ana Maria Prodan.