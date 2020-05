Anunt oficial: Reincepe sportul in Romania! Conditiile comunicate astazi

Ministrul Tineretului si Sporturilor, Ionut Stroe, a anuntat care sunt conditiile pentru reluarea activitatilor sportive incepand cu 15 mai. Stroe a mentionat ca primele sporturi care isi vor putea relua antrenamentele sunt cele individuale.

"Dupa data de 15 mai, activitatea sportiva va putea reincepe gradual. Pentru inceput se vor relaxa masurile restrictive pentru sporturile individuale in aer liber si pentru antrenamentele sportivilor profesionisti.

Propunerea nostra pentru INSP se aplica unor sporturi precum alpinism, caiac, canotaj, ciclism, atletism, echitatie, golf, tenisul, tir cu arcul, tir sportiv, yachting-ul si asa mai departe. Propunerea noastra contine o serie de masuri generale, ce tin de distanta intre persoane si de respectarea unor masuri de igiena. Daca vom putea trece la urmatorul nivel, vom ajunge inclusiv la desfasurarea despre competitii", a afirmat Stroe intr-o conferinta de presa.

In ce priveste sporturile de echipa, Stroe a mentionat care sunt conditiile care trebuiesc indeplinite. "Sportivii vor trebui sa stea intr-un regim inchis si sa-si desfasoare intreaga activitate in conditii controlate. Fiecare club care doreste sa inceapa antrenamentele trebuie sa dispuna de o baza proprie sau uz exclusiv cu spatii de cazare, bucatarie, spatii medicale, terenuri sau sali de antrenament. Baza sportiva are nevoie de personal administrativ izolat prin rotatie in ture minime de 14 zile.

In interiorul bazei sportive de cantonament vor exista masuri clare pentru terenuri, vestiare, bucatarie si zonele medicale. Trebuie asigurate toate echipamentele de protectie, dar si spatii pentru cei suspecti de Covid-19. Fiecare participant va trebui sa-si asume sub semnatura ca va respecta ordinele", a explicat Stroe.