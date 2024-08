Au apărut imaginile care demonstreză clar că Sabrina Voinea a fost furată la Jocurile Olimpice VIDEO

Sabrina Voinea a terminat pe locul cinci în finala de la sol la Jocurile Olimpice din 2024, dar competiția a fost marcată de o controversă, România pierzând o medalie după o contestație din partea echipei Statelor Unite.

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol (13.700) în concursul de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice din Paris, iar Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul cinci.

Pentru câteva zeci de secunde, Ana Bărbosu a fost medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestație, iar nota sa a fost mărită de la 13,666 la 13,766, ceea ce i-a adus locul trei. Sabrina Maneca-Voinea a contestat și ea nota primită (13,700), dar contestația a fost respinsă.

După finală, Nadia Comăneci a declarat că a solicitat detalii de la arbitri, iar explicația pentru penalizarea Sabrinei a fost o fotografie în care se vedea că o mică parte a călcâiului ei ieșise puțin din linie. Reluările difuzate de televiziunea americană NBC, apărute pe rețelele de socializare, au arătat că Sabrina nu a ieșit în afara suprafeței de concurs, ceea ce a stârnit indignarea fanilor cu privire la nota primită de gimnasta româncă.

Fosta gimnastă Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei, a postat luni seară un mesaj pe Facebook în care sugerează că fiica sa este hotărâtă să își încheie cariera în gimnastică. Camelia Voinea nu acceptă explicația arbitrilor, conform căreia Sabrina ar fi ieșit din covor în timpul exercițiului de la sol.

„Sabrina nu a ieșit din covor la nicio linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toți cei care ne-ați susținut. Atât am putut suporta!", a scris Camelia Voinea pe Facebook.

"Eu nu am ieșit absolut deloc din covor. Imaginea pe care au prezentat-o dumnealor este din alt concurs. Am analizat foarte, foarte bine acest sol (proba la sol n.r.). Eu simt foarte bine ceea ce fac la aparate, știu atunci când greșesc, dar de această dată am făcut cel mai bun sol al meu. Am fost mai bine decât la Europene sau la Mondiale, Poza pe care au prezentat-o nu este de acum (...) Mama mea se ocupă, se zbate foarte mult pentru a rezolva această situație", a spus Sabrina Voinea, cu ochii în lacrimi."Am muncit foarte, foarte mult! Au fost zile în care ieșeam la 9, la 10 seara din sală și munceam în continuu pentru această medalie. După atâta muncă, nu se poate să fim tratate în halul acesta. A fost un sol foarte bun, o simt, o știu că așa a fost", a mai spus Sabrina Voinea.

Reluările difuzate de televiziunea americană NBC, apărute pe rețelele de socializare, au arătat că Sabrina nu a ieșit în afara suprafeței de concurs, ceea ce a stârnit indignarea fanilor cu privire la nota primită de gimnasta româncă.

The NBC prime time broadcast in America tonight PROVED that her heel was never out of bounds, she DID NOT deserve that penalty.



The commentators knew it, even the crowd was booing her final score.



Total bullshit#OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/Ln7o3PnlMdSabrina Voinea vine cu o ipoteză care aruncă în aer Jocurile Olimpice și susține că respectiva imagine era din alt concurs.

— pleb???????????? (@_cthesavage) August 6, 2024