Jurnalistul Paul Sakkal, care lucrează pentru ziarul „The Age" din Melbourne, a participat la un podcast în care informaţiile sale despre scandalul Djokovici au fost preluate de reputatul ziarist, Ben Rothenberg, de la „The New York Times".

După ce a bătut câmpii cu tot felul de predictii luate in serios de presa platita cu bani de la buget ca sa sustina vaccinare in masa, Profetul mincinos Octavian Jurma se teme că "Omicron nu este atât de blând cum pare."

Quentin Tarantino se întoarce din nou în lumea din "Once Upon A Time In Hollywood", aclamatul său film din 2019, de data aceasta cu o carte despre Rick Dalton, personajul interpretat de Leonardo DiCaprio în lungmetraj.