Ce i-a transmis Gică Hagi lui Dănuţ Lupu după încarcerare

Gică Hagi a reacționat după ce Dănuț Lupu a fost încarcerat pentru şapte luni şi 10 zile deoarece a condus fără permis. Deși fostul său coechipier de la echipa națională l-a atacat dur de mai multe ori, "Regele" i-a transmis acestuia un mesaj de încurajare.

„E un fost coleg de-ai mei, cu care am stat împreună. Îmi pare nespus de rău că i s-a întâmplat lucrul ăsta. Trece printr-o perioadă pe care nimeni o dorește. Nimeni! E ultimul lucru la care se gândește fiecare: ‘Aoleu, să nu ajung acolo'. Îmi pare foarte rău. Sper să treacă peste lucrul ăsta foarte rapid. Să vină, să fie liber, să iasă și să fie cu noi.Îi doresc să treacă foarte repede și să aibă puterea să treacă peste. Să fie liber și să muncească pentru fotbal, să facă lucruri pentru fotbal", a spus Gică Hagi.

Acesta a comentat şi atacurile lui Dănuţ Lupu, precizâmd că nu este supărat pe acesta: „Ce să am? Am fost colegi, am jucat, am fost câteodată rivali. Pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu am avut nimic, niciodată. Respect total, o zic fără nicio problemă. Am spus că nu mă supăr pe niciun coleg de-al meu. Fiecare e liber să zică, nu înseamnă că e și adevărat. Fiecare poate să zică lucruri, fiecare poate să comenteze în felul lui, fiecare e liber. Eu n-am cum să mă supăr niciodată pe un fost coleg".