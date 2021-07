Clipe dramatice cu Conor McGregor. Super-luptatorul a parasit ringul pe targa si a ajuns la spital

Conor McGregor, vedeta artelor martiale mixte (MMA), a pierdut meciul cu americanul Dustin Poirier de la UFC 264, dupa ce s-a accidentat grav la piciorul stang, in prima repriza. Britanicul a fost evacuat din arena pe targa.

Accidentat in ultimele secunde ale primei runde, Conor McGregor s-a prabusit pe podea dupa gong. Dupa interventia medicului, arbitrul Herb Dean l-a declarat invingator pe Poirier prin TKO. Poirier, supranumit "The Diamond", si-a confirmat statutul de cel mai bun luptator actual, avand 28 de victorii la MMA. "The Notorious" McGregor a fost scos din arena pe targa si a fos transportat la spital. In ciuda acestui esec, McGregor a anuntat ca pentru el cariera in UFC nu s-a terminat. La meciul de la Las Vegas au asistat 20.000 de spectatori.