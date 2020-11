Cosmin Olaroiu a dat lovitura in China. A castigat campionatul dupa o finala dramatica

Cosmin Olaroiu (51 de ani) a izbutit joi una dintre cele mai mari performante ale carierei sale de antrenor, reusind sa-si treaca in palmares castigarea campionatului Chinei cu echipa Jiangsu Suning.

Din cauza pandemiei, prima liga chineza s-a desfasurat in toamna lui 2020 intr-o formula neobisnuita (cu doua grupe, urmate de sferturi, semifinale si finala), iar formatia lui Olaroiu a profitat din plin de oportunitate. In ultimul act (toate meciurile din faza eliminatorie s-au jucat pe teren neutru, la Suzhou), Jiangsu Suning a intalnit in dubla mansa cu super-campioana Guangzhou Evergrande, gruparea care a dominat fotbalul din China din 2011 incoace, cu 8 titluri din 9 posibile.

In meciul tur, considerat pe teren propriu pentru Suning, cele doua echipe au remizat (0-0), iar returul de joi a fost unul dramatic. Jucatorii lui Olaroiu au deschis scorul in minutul 45+3, prin italianul Martins, dupa care brazilianul Teixeira a facut 2-0 in minutul 47. Ramasa in inferioritate numerica inca inainte de pauza, Evergrande n-a cedat si a redus din diferenta in minutul 61, 2-1 pentru Jiangsu Suning, acesta fiind si rezultatul final.