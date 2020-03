Cozmin Gușă: Guvernul nu apelează la specialiști! Bâlbâiala guvernamentală din sport arată modul pompieristic în care se lucrează

Cozmin Gușă, președinte al Federației Române de Judo, a criticat măsura Guvernului de a închide bazele sportive, pentru că a vulnerabilizat astfel sportivii în fața coronavirusului. De asemenea, Cozmin Gușă a vorbit și despre ce măsuri trebuie să ia Guvernul după criza coronavirusului, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

„Am auzit-o pe Elisabeta Lipă când a vorbit despre asta. Nu mai e cazul să fac un secret , înainte de a intra în direct, Elisabeta a stat cu mine la telefon si a plâns efectiv 30 de minute, astazi la prânz, când am luat cu toții decizia sa ne trimitem loturile olimpice acasa dupa o lupta de-a surda timp de 5-6 zile. Cred ca am vorbit de cel putin o suta de ori cu E. Lipă zilele astea, am vorbit cu autoritatile statului roman de zeci de ori cu fiecare, incercand sa le spun doua lucruri 1. Nu exista posibilitati de carantinare mai bune si de izolare pentru sportivii romani decat in aceste cantonamente unde au la dispozitie medici care-i consulta si i-au consultat si astazi, de cel putin doua ori pe zi, unde nu se deplaseaza in alte parti, unde au hrana posibila pentru eforturile lor de sportivi și unde putem sa-i tinem in forma. 2. Marea majoritate a acestor sportivi, din nefericire, provin din familii foarte modeste, uni i dintre ei sunt orfani, are si E. Lipă cateva cazuri la canotaj, am si eu la judo, nu au unde sa plece, dar faptul ca provin din familii foarte modeste ii expune virusului instant. Pentru ca ei merg in niste comunitati foarte mici, am unul, n-o sa-i spun numele, care a ajuns in urma cu o ora intr-o comunitate de romi, pentru ca el este un mare campion, dar asta e originea lui. M-a sunat Florin Bercean să m-anunte ca acest sportiv al nostru a ajuns acolo si-l chestionau la telefon ce vizite s-au facut in acele..., nici nu trebuie sa mai intru in amanunte. Concluzia este: am vorbit degeaba cu autoritatile statulu iromân, n-a inteles nimeni ca putem proteja foarte bine acesti sportivi in conditii de cantonament si ca putem sa ramanem si sa traim sportivi si dupa coronavirus cu ei in siguranta. Timp de 5 zile am dus aceasta lupta fara sa mediatizam", a spus președintele Federatiei Romane de Judo la Realitatea PLUS.

Despre motivele pentru care autoritatile nu au acceptat propunerea de ramanere in bazele sportive a olimpicilor, Cozmin Gusa a spus: „Sigur ca nu au acceptat-o fiind de acord cu ea. Cu totii si-au dat seama ca acesti sportivi mai bine se apara impotriva coronavirusului in cantonament decat in acele conditii precare din satele in care ei ajung in aceasta seara cu totii. Dar pentru ca nu exista coordonare n-au putut face nimic. Am avut si o hartie alaltaieri in care se recunostea oficial ca da, este mai bine ca sportivii olimpici sa ramana pentru ca sunt protejati, monitorizare permanenta, medicatie, hrana, din partea lui Raed Arafat, nu s-a mai tinut cont de ea. De acea hartie in care se recomanda ca sportivii sa ramana totusi la lot. Din pacate, Guvernul nu se coordoneaza, e ceva cumplit. Iar azi , dupa plecarea sportivilor (...), ironia sortii, in sfarsit si epidemiologii au inteles ca e mai bine pentru sportivi asa, dar sportivii nostri deja erau pe drum de doua-trei ore. oricum Ordonanta intra in vigoare in aceasta seara, deci suntem acum in pozitia in care sportivii nostri au plecat dupa 5 zile de efort in zadar si promisiuni ale autoritatilor ca vor rezolva problema, si astazi ni se da speranta din nou din partea epidemiologilor ca problema e mai bine sa fie rezolvata la nivel de loturi, atentie!".

„Din nefericire, ca sa extrapolez, asta arata cat de nesolidari suntem in statul roman, cat de greu comunciam, si am vorbit cu toata lumea din statul roman cu acest telefon de cateva zeci de ori in aceste zile , si n-am fost numai eu, a fost si Elisabeta Lipă, presedinte de feederatie, fost ministru, nu e cineava ageamiu, si nu s-a actionat, haideti saa ne inchipuim cum vom merge in aceasta criza mai departe, cand va fi o lupta de supravietuire, cine cu cine va mai ramane pe piata. Dupa decizia de astazi, sigur Romania nu va mai ramane cu sportul pe piata mondiala. Pentru ca daca lasam copiii acasa o luna sau doua, sa-i aducem la acest nivel de azi trebuie inca un an, timp in care Olimpiada sau un campionat european, mondial, timp in care vigoarea acestei natiuni care se exprima prin sport nu va mai putea fi reliefata. Asta e situatia in care suntem. Nu trebuie sa se sperie nimeni, dar trebuie sa fie constienti ca acest exemplu din sport, aceasta balbaiala guvernamentala din sport caracterizeaza modul pompiersitisc in care se lucreaza. Si , inca o data, am stat in legatura cu acesti oameni zi de zi , am vorbit cu toti.

Foarte multe din aceste tari stiind ca se pot carantina bine porticvii i-au pastrat in pregatire. Exista exemplele din fotbal, in care se joaca fara spectatori sau nu se mai fac antrenamente , competitiile s-au incheiat. Exista multe loturi, care, daca olimpiada se va tine cu 15-20-25 de tari, din mai iunie incolo vor fi bine reprezentate. Problema noastra este alta. Conditiile di nRomania, conditiile domestice ale acestor sportivi , pentru marea majoritate dintre ei, din pacate, sunt foarte modeste, si la noi era o chestie de responsabilitate sa-i pastram, hranim, medicam in conditii de cantonare, care inseamna un fel de carantinare, decat in aceste conditii. Probabil ca se va intampla tardiv de maine, poimaine altceva. Deocamdata, aceasta masura cu sporutl ne arata tuturor cat suntem de nepregatiti, nu vreau sa dau nume, cat suntem de nepregatiti, nu neaparat de ce se intampla acum. pentru ca suntem intr-o perioada de solidarizare. Cat suntem de nepregatiti de ceea ce se va intampla dupa coronavirus, pentru ca coronavirusul vine, trece. Aceasta perioada va lasa urmari, si in acea extraordinara competitie economica, geoeconomcia, geopolitica ce va urma, sa ne gandim ca n-avem reprezentanti, n-avem piete si n-avem posibilitatea de succes economic, ba, dimpotriva, de faliment.