Cu cine va juca Romania U21 in semifinale, in situatia in care ne vom clasa pe cel mai bun loc 2

Romania U21 si-a aflat adversara din semifinalele Campionatului European, in situatia in care tricolorii se vor califica in penultimul act de pe cel mai bun loc 2. Spania a castigat Grupa A si ar urma sa intalneasca echipa noastra. Ibericii au spulberat Polonia (5-0) si au terminat pe primul loc in Grupa A, cea care ne-a adus trei echipe la egalitate de puncte (6). In clasamentul in 3, fiecare echipa a avut cate 3 puncte, dar Spania a avut cel mai bun golaveraj.

Un alt aspect interesant este faptul ca Italia a terminat grupa pe locul 2, dupa succesul 3-1 cu Belgia si are acum un golaveraj +3, cu 6 goluri marcate. Romania are golaveraj +5, cu 8 goluri marcate. Astfel, chiar si o infrangere la doua goluri diferenta in fata Frantei ne mentine in avantaj in fata Italiei, in cursa pentru cel mai bun loc 2.

In aceasta eventuala intrecere va intra si o echipa din Grupa B, in functie de rezultatele inregistrate azi intre Austria - Germania si Danemarca-Serbia. In situatia in care nemtii si sarbii nu pierd, atunci locul 2 din aceasta grupa va acumula mai putin de 6 puncte. In aceasta situatie, aceeasi infrangere la doua goluri diferenta cu Franta ne este de ajuns pentru semifinale.

In cazul in care Romania U21 ar obtine cel putin un egal cu nationala "Cocosului galic". In acest scenariu, elevii lui Mirel Radoi ar castiga grupa si si-ar asigura biletele pentru semifinale. Daca pierdem cu Franta, va trebui sa speram ca vom obtine cel mai bun loc 2. In acest moment, avem un avantaj datorita golaverajului (8-3), dar lucrurile se pot schimba in functie de jocul rezultatelor.