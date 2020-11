Dan Petrescu, contract regesc in Arabia Saudita. Cati bani ii ofera seicii

Antrenorul campioanei Romaniei si-a luat cateva zile de vacanta dupa meciul cu FC Arges, insa nu poate sa stea departe de fotbal. Conform unor surse Petrescu negociaza cu Al Nasr din Arabia Saudita.

Seicii ii ofera un contract pe doua sezoane, cu un salariu de 2 milioane jumatate de dolari in primul an, iar in ultimul an 3 milioane de dolari. Antrenorul roman pare incantat de oferta sauditilor, insa nu stie cum poate pleca liber de la CFR Cluj. El si echipa din Ardeal au o clauza de reziliere mare, pe care seicii inca nu au de gand s-o plateasca. Al Nasr nu o duce deloc bine in acest an. Formatia din Arabia Saudita s-a luptat la titlul anul trecut cu Al Hilal, insa acum este la retrogradare.