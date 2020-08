Dinamo, salvata de la retrogradare. 13 cluburi vor un campionat cu 16 echipe

Dinamo poate sa se salveze de la retrogradare. La propunerea LPF, cluburile au fost consultate in privinta numarului de echipe din Liga 1, in sezonul viitor.

13 cluburi sunt de acord ca prima liga sa fie formata din 16 cluburi, anunta gsp. Comitetul Executiv al Federatie Romane de Fotbal va lua o decizie finala in acest sens.

In cazul in care FRF va vota varianta cu 16 echipe in Liga 1, din sezonul viitor, atunci, Dinamo se va salva, iar Chindia Targoviste va juca meciul de baraj, impotriva locului 3, din Liga a doua, Mioveni.