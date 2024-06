Edi Iordănescu apără jucătorii României după înfrângerea cu Belgia: Tot ce a fost mai bun am pus în joc!

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-0, de selecţionata Belgiei, într-un meci disputat la Koln, în etapa a doua a grupei E de la Euro 2024. Ca urmare a acestui rezultat, calificarea în optimile de finală se va decide în ultima etapă a grupelor. România este lider în clasamentul grupei, dar toate cele patru echipe au câte trei puncte."

Mulțumesc echipei. Tot ce a fost mai bun am pus în joc. Am luptat, mulțumesc echipei. E foarte greu când pleci de la 1 la o. A fost destul de grea prima repriză. În a doua repriză au fost mai multe ocazii să egalăm. Tot timpul e loc de mai mult. Am cerut ca echipa să dea totul. Nu pot să fiu supărat. E foarte greu când ai două -trei ocazii și nu marchezi. Vom analiza. Acum trebuie să ne echilibrăm când jucăm cu Slovacia. E monentul să strângem rândurile și să arătăm pozitivism pentru echipa națională", a spus antrenorul naționalei, Edi Iordănescu.