FR Judo sesizeaza Consiliul Superior al Magistraturii in speta judecatoarei Mia Irina Balc

Federatia Romana de Judo a sesizat astazi, in mod oficial, Inspectia Judiciara a Consiliul Superior al Magistraturii, in speta ce o priveste pe judecatoarea Mia Irina Balc.

In argumentele prezentate de federatia noastra, prin care solicitam sanctionarea acesteia, aratam faptul ca au fost respinse, fara motive sau explicatii logice, toate solicitarile de administrare a probelor prezentate de catre martori sau avocatul apararii. De asemenea, nu s-au luat in considerare argumentele prezentate de catre aparatorul nostru in ceea ce priveste Raportul de Expertiza Financiara si Contabila. In ciuda faptului ca pe durata procesului nu au fost nici invocate si nici administrate probe în dovedirea existentei unui prejudiciu morau sau de imagine, aceasta a dispus plata sumei de 100.000 Euro, despagubiri morale.

Atasat, va punem la dispozitie documentul pe care Federatia Romana de Judo l-a inaintat catre Consiliul SUperior al Magistraturii:

Adresa sesizare CSM - Inspectia Judiciara