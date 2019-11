FRF anunta salariul urias pe care il va castiga noul selectioner

Federatia Romana de Fotbal a anuntat salariul urias pe care este gata sa i-l ofere viitorului selectioner. Consilierul federal Andrei Vochin a dezvaluit ca suma se ridica la 500 de mii de euro pe an.

"FRF in acest moment sta mai bine decat statea in urma cu trei ani, cand a fost ales Daum", a explicat Vochin la Telekom Sport. Pe lista Federatiei Romane de Fotbal se afla cinci nume de antrenori. Este vorba de Mirel Radoi, Gica Hagi, Dan Petrescu, Marius Sumudica si Victor Piturca. Cele mai mari sanse sa ajunga selectioner le are Mirel Radoi.