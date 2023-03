FRF sfidează Parlamentul: decizie controversată în plin scandal privind publicitatea la jocurile de noroc

Parlamentul României dezbate, în această perioadă, legea privind interzicerea reclamelor la jocurile de noroc și reclamele la casele de pariuri. În acest context, Federația Română de Fotbal a luat o decizie greu de înțeles și a încheiat un parteneriat cu cei de la Casa Pariurilor.

Parteneriatul dintre FRF şi Casa Pariurilor se întinde pe o perioadă de patru ani, cu posibilitate de prelungire, şi are drept obiectiv principal dezvoltarea fotbalului românesc şi susţinerea tinerilor de valoare până la marea performanţă. În cadrul parteneriatului, Casa Pariurilor, va fi sponsor oficial al Echipei Naţionale de seniori şi al loturilor Under 21 şi Under 20, cu implicare în activităţile de promovare a fotbalului în România şi sprijinirea tinerelor talente, conform frf.ro.

"Sunt încântat să anunţăm acest parteneriat cu Casa Pariurilor, care are o viziune similară cu FRF în ceea ce priveşte dezvoltarea fotbalului românesc şi susţinerea tinerilor de valoare până la marea performanţă. Casa Pariurilor este un operator de pariuri responsabil şi integru, iar acest parteneriat va promova fotbalul curat şi valorile noastre comune. Strategia de business a FRF are ca obiectiv creşterea valorii fotbalului românesc prin dezvoltarea infrastructurii şi a competiţiilor de fotbal, iar acest parteneriat se înscrie în această strategie şi va sprijini eforturile FRF de a creşte sănătos tinerii fotbalişti cu potenţial pentru a ajunge la performanţa maximă, mai ales în contextul actual, când am prioritizat implementarea Strategiei Tehnice a FRF, ce pune în centru jucătorul de fotbal", a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.