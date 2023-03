Gigi Becali a devenit subiect de înșelătorie online cu criptomonede!

Un bărbat care se dă drept Gigi Becali a postat pe Facebook un mesaj prin care îi îndeamnă pe români să investească în criptomonede, cu promisiunea că se vor îmbogăți. Adevăratul Becali spune că el nu face astfel de lucruri și că cei care cred astfel de anunțuri mincinoase poartă vina pentru țeapa pe care o iau.

„Eu nu fac așa ceva. Nu am social media, nu am Facebook, nu am Instagram. Nu mă interesează aceste lucruri pe mine. Cine este înșelat, aia e, cine este deștept, nu e înșelat. Oamenii știu că eu nu cer bani. Niciodată. Nimănui. Și la Steaua, mereu, ai mai văzut alți investitori? Nu, am fost doar eu. Păi dacă vreau eu să fac ceva, dau bani și fac. Dar nu cer", a declarat Gigi Becali.